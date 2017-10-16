中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两跌一升，CFETS指数微跌至94.91

路透上海10月16日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周一 较上日微跌0.09%至94.91；SDR篮子指数微升至95.65，BIS篮子指数微跌至95.77。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计上升0.08%，SDR篮子指数升0.16%，BIS指数跌0.49%。2016年全年CFET S人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.5839 27 欧元 7.7765 184 日圆 5.8817 -122 港元 0.84343 2.2 英镑 8.7453 -54 澳元 5.1886 -337 新加坡元 4.8759 -77 林吉特 0.64049 -0.6 泰铢 5.0225 -33 韩元 171.34 -62 为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起，CFETS在中国货币 网新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据。 2016年底CFETS进行首次货币篮子规则调整，CFETS篮子货币数量由13种调升为24种，同时调整了相关货币 权重；SDR篮子也调整了货币权重，并与CFETS货币篮子均重新定基，重新定基日为2016年最后一个交易日。 另外，汤森路透和香港交易所联合开发的RXY全球离岸人民币指数最新报96.09，较上日微升0.08% ；RXY全球在岸人民币指数报95.62，微跌0.05%；RXY参考离岸人民币指数报96.41，微升0.07 %；RXY参考在岸人民币指数报95.94，微跌0.07%。 汤森路透和港交所2016年6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币兑一篮子主 要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。（完） (发稿 张金栋; 审校 林高丽)