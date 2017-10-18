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中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均下跌，CFETS指数微跌至94.80
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2017年10月18日 / 凌晨1点29分 / 4 天前

中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均下跌，CFETS指数微跌至94.80

2 分钟阅读

    路透上海10月18日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周三
较上日微跌0.14%至94.8；SDR篮子指数微跌至95.59，BIS篮子指数微跌至95.68。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.03%，SDR篮子指数升0.09%，BIS指数跌0.58%。2016年全年CFET
S人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%。
 CFETS篮子部分主要货币  今日中间价   较上日升贬点
                                     数
 人民币                      6.5991           -108
 欧元                        7.7734            -20
 日圆                         5.888           -141
 港元                        0.8452          -14.5
 英镑                        8.7138            180
 澳元                        5.1821           -119
 新加坡元                    4.8759            -41
 林吉特                     0.63898             -7
 泰铢                        5.0051           -149
 韩元                        171.11            -16
 
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起，CFETS在中国货币
网新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据。

    2016年底CFETS进行首次货币篮子规则调整，CFETS篮子货币数量由13种调升为24种，同时调整了相关货币
权重；SDR篮子也调整了货币权重，并与CFETS货币篮子均重新定基，重新定基日为2016年最后一个交易日。

    另外，汤森路透和香港交易所联合开发的RXY全球离岸人民币指数最新报95.71，较上日微跌0.01%
；RXY全球在岸人民币指数报95.39，微跌0.03%；RXY参考离岸人民币指数报96.02，微跌0.02
%；RXY参考在岸人民币指数报95.7，微跌0.04%。

    汤森路透和港交所2016年6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币兑一篮子主
要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。（完）

 (发稿 张金栋; 审校 林高丽)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
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