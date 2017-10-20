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中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均下跌，CFETS指数微跌至94.64
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#亚洲
2017年10月20日 / 凌晨1点52分 / 5 天内

中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均下跌，CFETS指数微跌至94.64

2 分钟阅读

    路透上海10月20日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周五
较上日微跌0.14%至94.64；SDR篮子指数微跌至95.31，BIS篮子指数微跌至95.51。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.20%，SDR篮子指数跌0.19%，BIS指数跌0.76%。2016年全年CFET
S人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%。
    
 CFETS篮子部分主要货币         今日中间价  较上日升贬点
                                           数
 人民币                            6.6092             1
 欧元                              7.8318          -316
 日圆                              5.8707          -188
 港元                             0.84725          -8.5
 英镑                              8.6942           403
 澳元                              5.2062          -160
 新加坡元                          4.8737            -3
 林吉特                           0.63869           1.3
 泰铢                              5.0071            30
 韩元                              170.84           -17
 
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起，CFETS在中国货币
网新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据。

    2016年底CFETS进行首次货币篮子规则调整，CFETS篮子货币数量由13种调升为24种，同时调整了相关货币
权重；SDR篮子也调整了货币权重，并与CFETS货币篮子均重新定基，重新定基日为2016年最后一个交易日。

    另外，汤森路透和香港交易所联合开发的RXY全球离岸人民币指数最新报95.66，较上日微升0.12%
；RXY全球在岸人民币指数报95.14，跌0.2%；RXY参考离岸人民币指数报95.97，微升0.11%；
RXY参考在岸人民币指数报95.45，跌0.21%。

    汤森路透和港交所2016年6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币兑一篮子主
要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。（完）

 (发稿 张金栋; 审校 曾祥进)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
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