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中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均下跌，CFETS指数微跌至94.77
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2017年10月24日 / 凌晨2点04分 / 1 天内

中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均下跌，CFETS指数微跌至94.77

2 分钟阅读

    路透北京10月24日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二
较上日微跌0.11%至94.77；SDR篮子指数微跌至95.36，BIS篮子指数微跌至95.7。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.07%，SDR篮子指数跌0.15%，BIS指数跌0.56%。2016年全年CFET
S人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%。
        
 CFETS篮子部分主要货   今日中间  较上日升贬点
 币                    价        数
 人民币                  6.6268            -63
 欧元                    7.7896             48
 日圆                    5.8442           -293
 港元                   0.84961          -10.6
 英镑                    8.7507           -111
 澳元                    5.1779            -29
 新加坡元<SGDCNY=PBOC    4.8697            -72
 >                               
 林吉特                 0.63907           16.5
 泰铢                    4.9987           -135
 韩元                    170.38            -57
 
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起，CFETS在中国货币
网新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据。

    2016年底CFETS进行首次货币篮子规则调整，CFETS篮子货币数量由13种调升为24种，同时调整了相关货币
权重；SDR篮子也调整了货币权重，并与CFETS货币篮子均重新定基，重新定基日为2016年最后一个交易日。

    另外，汤森路透和香港交易所联合开发的RXY全球离岸人民币指数最新报95.6，较上日微升0.01%
；RXY全球在岸人民币指数报95.32，微跌0.09%；RXY参考离岸人民币指数报95.96，微升0.03
%；RXY参考在岸人民币指数报95.67，微跌0.08%。

    汤森路透和港交所2016年6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币兑一篮子主
要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。（完）

 (发稿 李文科; 审校 林高丽)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
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