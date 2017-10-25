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中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两升一跌，CFETS指数微升至94.82
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2017年10月25日 / 凌晨1点36分 / 1 天前

中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两升一跌，CFETS指数微升至94.82

2 分钟阅读

    路透北京10月25日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周三
较上日微升0.05%至94.82；SDR篮子指数微跌至95.34，BIS篮子指数微升至95.75。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.02%，SDR篮子指数跌0.17%，BIS指数跌0.50%。2016年全年CFET
S人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%。
       
 CFETS篮子部分主要货币  今日中间   较上日升贬点
                        价         数
 人民币                    6.6322           -54
 欧元                      7.8019          -123
 日圆                      5.8234           208
 港元                     0.85009          -4.8
 英镑                      8.7123           384
 澳元                      5.1562           217
 新加坡元                  4.8681            16
 林吉特                    0.6378         -12.7
 泰铢                      5.0028            41
 韩元                      170.21           -17
 
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起，CFETS在中国货币
网新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据。

    2016年底CFETS进行首次货币篮子规则调整，CFETS篮子货币数量由13种调升为24种，同时调整了相关货币
权重；SDR篮子也调整了货币权重，并与CFETS货币篮子均重新定基，重新定基日为2016年最后一个交易日。

    另外，汤森路透和香港交易所联合开发的RXY全球离岸人民币指数最新报95.61，较上日微跌0%；R
XY全球在岸人民币指数报95.55，微升0.15%；RXY参考离岸人民币指数报95.99，微升0.01%；
RXY参考在岸人民币指数报95.92，微升0.16%。

    汤森路透和港交所2016年6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币兑一篮子主
要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。（完）

 (发稿 李文科; 审校 林高丽)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
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