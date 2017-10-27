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中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均上行，CFETS指数升至95.02
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2017年10月27日 / 凌晨1点49分 / 1 天内

中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均上行，CFETS指数升至95.02

2 分钟阅读

    路透北京10月27日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周五
较上日升0.25%至95.02；SDR篮子指数升至95.5，BIS篮子指数升至95.95。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计上升0.20%，SDR篮子指数跌0.00%，BIS指数跌0.30%。2016年全年CFET
S人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%。
        
 CFETS篮子部分主要货   今日中间价    较上日升贬点数
 币                                  
 人民币                      6.6473                -185
 欧元                        7.7356                1004
 日圆                        5.8282                  80
 港元                        0.8519               -23.9
 英镑                        8.7301                 712
 澳元                        5.0919                 149
 新加坡元<SGDCNY=PBOC        4.8597                 166
 >                                   
 林吉特                      0.6365                 -17
 泰铢                        5.0034                  66
 韩元                        169.76                  -9
 
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起，CFETS在中国货币
网新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据。

    2016年底CFETS进行首次货币篮子规则调整，CFETS篮子货币数量由13种调升为24种，同时调整了相关货币
权重；SDR篮子也调整了货币权重，并与CFETS货币篮子均重新定基，重新定基日为2016年最后一个交易日。

    另外，汤森路透和香港交易所联合开发的RXY全球离岸人民币指数最新报95.73，较上日微升0.13%
；RXY全球在岸人民币指数报95.92，升0.5%；RXY参考离岸人民币指数报96.17，微升0.14%；
RXY参考在岸人民币指数报96.36，升0.52%。

    汤森路透和港交所2016年6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币兑一篮子主
要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。（完）

 (发稿 李文科; 审校 乔艳红)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
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