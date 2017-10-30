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中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两跌一升，CFETS指数微跌至94.99
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2017年10月30日 / 凌晨2点00分 / 1 天内

中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两跌一升，CFETS指数微跌至94.99

2 分钟阅读

    路透北京10月30日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周一
较上日微跌0.03%至94.99；SDR篮子指数微升至95.54，BIS篮子指数微跌至95.89。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计上升0.16%，SDR篮子指数升0.05%，BIS指数跌0.37%。2016年全年CFET
S人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%。
    
 CFETS篮子部分主要货币  今日中间价  较上日升贬点
                                    数
 人民币                     6.6487           -14
 欧元                       7.7158           198
 日圆                       5.8455          -173
 港元                      0.85199          -0.9
 英镑                       8.7322           -21
 澳元                       5.0979           -60
 新加坡元                   4.8686           -89
 林吉特                    0.63792          14.2
 泰铢                       4.9975           -59
 韩元                       169.57           -19
    
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起，CFETS在中国货币
网新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据。

    2016年底CFETS进行首次货币篮子规则调整，CFETS篮子货币数量由13种调升为24种，同时调整了相关货币
权重；SDR篮子也调整了货币权重，并与CFETS货币篮子均重新定基，重新定基日为2016年最后一个交易日。

    另外，汤森路透和香港交易所联合开发的RXY全球离岸人民币指数最新报95.92，较上日微升0.03%
；RXY全球在岸人民币指数报95.59，微跌0.12%；RXY参考离岸人民币指数报96.32，微跌0%；
RXY参考在岸人民币指数报96，微跌0.15%。

    汤森路透和港交所2016年6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币兑一篮子主
要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。（完）

 (发稿 李文科; 审校 杨淑祯)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
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