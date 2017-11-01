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中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均上行，CFETS指数微升至95.07
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2017年11月1日 / 凌晨1点27分 / 1 天前

中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均上行，CFETS指数微升至95.07

2 分钟阅读

    路透上海11月1日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民
币汇率指数周三较上日微升0.19%至95.07；SDR篮子指数微升至95.57，BIS篮子指数微升至9
5.98。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计上升0.26%，SDR篮子指数升0.08%，BIS指数跌0.27%
。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%
。

    另据中国外汇交易中心最新公布的数据显示，10月31日CFETS人民币汇率指数为94.90，
较上月末升值0.59%。另外参考BIS货币篮子、SDR货币篮子的人民币汇率指数分别为95.83和
95.46，较上月末分别升值0.61%和升值0.61%。
 CFETS篮子部分主要货币        今日中间  较上日升贬点数
                              价        
 人民币                           6.63               97
 欧元                            7.725               83
 日圆                           5.8324              376
 港元                          0.84985             14.3
 英镑                           8.8104             -422
 澳元                           5.0744              333
 新加坡元                       4.8663              144
 林吉特                        0.63828              5.8
 泰铢                           5.0077               72
 韩元                           168.73              -52
 
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起，
CFETS在中国货币网新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据
。

    2016年底CFETS进行首次货币篮子规则调整，CFETS篮子货币数量由13种调升为24种，同
时调整了相关货币权重；SDR篮子也调整了货币权重，并与CFETS货币篮子均重新定基，重新
定基日为2016年最后一个交易日。

    另外，汤森路透和香港交易所联合开发的RXY全球离岸人民币指数最新报95.91
，较上日微跌0.01%；RXY全球在岸人民币指数报95.82，微升0.12%；RXY参考离岸人
民币指数报96.34，微跌0.01%；RXY参考在岸人民币指数报96.25，微升0.
12%。

    汤森路透和港交所2016年6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映
人民币兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易
。（完）

 (发稿 张金栋; 审校 乔艳红)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
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