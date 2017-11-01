中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均上行，CFETS指数微升至95.07

路透上海11月1日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民 币汇率指数周三较上日微升0.19%至95.07；SDR篮子指数微升至95.57，BIS篮子指数微升至9 5.98。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计上升0.26%，SDR篮子指数升0.08%，BIS指数跌0.27% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 另据中国外汇交易中心最新公布的数据显示，10月31日CFETS人民币汇率指数为94.90， 较上月末升值0.59%。另外参考BIS货币篮子、SDR货币篮子的人民币汇率指数分别为95.83和 95.46，较上月末分别升值0.61%和升值0.61%。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点数 价 人民币 6.63 97 欧元 7.725 83 日圆 5.8324 376 港元 0.84985 14.3 英镑 8.8104 -422 澳元 5.0744 333 新加坡元 4.8663 144 林吉特 0.63828 5.8 泰铢 5.0077 72 韩元 168.73 -52 为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起， CFETS在中国货币网新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据 。 2016年底CFETS进行首次货币篮子规则调整，CFETS篮子货币数量由13种调升为24种，同 时调整了相关货币权重；SDR篮子也调整了货币权重，并与CFETS货币篮子均重新定基，重新 定基日为2016年最后一个交易日。 另外，汤森路透和香港交易所联合开发的RXY全球离岸人民币指数最新报95.91 ，较上日微跌0.01%；RXY全球在岸人民币指数报95.82，微升0.12%；RXY参考离岸人 民币指数报96.34，微跌0.01%；RXY参考在岸人民币指数报96.25，微升0. 12%。 汤森路透和港交所2016年6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映 人民币兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易 。（完） (发稿 张金栋; 审校 乔艳红)