中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均上行，CFETS指数微升至95.23

路透北京11月2日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民 币汇率指数周四较上日微升0.17%至95.23；SDR篮子指数升至95.84，BIS篮子指数微升至96. 16。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计上升0.42%，SDR篮子指数升0.35%，BIS指数跌0.08% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货 今日中间价 较上日升贬点 币 数 人民币 6.6196 104 欧元 7.6985 265 日圆 5.8016 308 港元 0.84851 13.4 英镑 8.7757 347 澳元 5.0848 -104 新加坡元<SGDCNY=PBOC 4.8649 14 > 林吉特 0.63873 4.5 泰铢 5.0085 8 韩元 168.36 -37 为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起， CFETS在中国货币网新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据 。 2016年底CFETS进行首次货币篮子规则调整，CFETS篮子货币数量由13种调升为24种，同 时调整了相关货币权重；SDR篮子也调整了货币权重，并与CFETS货币篮子均重新定基，重新 定基日为2016年最后一个交易日。 另外，汤森路透和香港交易所联合开发的RXY全球离岸人民币指数最新报96.33 ，较上日升0.24%；RXY全球在岸人民币指数报95.96，微升0.04%；RXY参考离岸人民 币指数报96.73，升0.24%；RXY参考在岸人民币指数报96.34，微升0.04% 。 汤森路透和港交所2016年6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映 人民币兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易 。（完） (发稿 李文科; 审校 杨淑祯)