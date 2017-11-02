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中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均上行，CFETS指数微升至95.23
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#亚洲
2017年11月2日 / 凌晨1点39分 / 1 天前

中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均上行，CFETS指数微升至95.23

2 分钟阅读

    路透北京11月2日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民
币汇率指数周四较上日微升0.17%至95.23；SDR篮子指数升至95.84，BIS篮子指数微升至96.
16。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计上升0.42%，SDR篮子指数升0.35%，BIS指数跌0.08%
。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%
。    
    
 CFETS篮子部分主要货   今日中间价   较上日升贬点
 币                                 数
 人民币                     6.6196           104
 欧元                       7.6985           265
 日圆                       5.8016           308
 港元                      0.84851          13.4
 英镑                       8.7757           347
 澳元                       5.0848          -104
 新加坡元<SGDCNY=PBOC       4.8649            14
 >                                  
 林吉特                    0.63873           4.5
 泰铢                       5.0085             8
 韩元                       168.36           -37
 

    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起，
CFETS在中国货币网新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据
。

    2016年底CFETS进行首次货币篮子规则调整，CFETS篮子货币数量由13种调升为24种，同
时调整了相关货币权重；SDR篮子也调整了货币权重，并与CFETS货币篮子均重新定基，重新
定基日为2016年最后一个交易日。

    另外，汤森路透和香港交易所联合开发的RXY全球离岸人民币指数最新报96.33
，较上日升0.24%；RXY全球在岸人民币指数报95.96，微升0.04%；RXY参考离岸人民
币指数报96.73，升0.24%；RXY参考在岸人民币指数报96.34，微升0.04%
。

    汤森路透和港交所2016年6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映
人民币兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易
。（完）

 (发稿 李文科; 审校 杨淑祯)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
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