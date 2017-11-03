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中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均上行，CFETS指数逼近年内高点
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2017年11月3日 / 凌晨1点31分 / 1 天前

中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均上行，CFETS指数逼近年内高点

2 分钟阅读

    路透上海11月3日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民
币汇率指数周五较上日微升0.11%至95.33，逼近9月11日创的95.38的年内高点；SDR篮子指
数升至96.07，BIS篮子指数微升至96.26。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计上升0.53%，SDR篮子指数升0.60%，BIS指数升0.03%
。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%
。
 CFETS篮子部分主要货币        今日中间价   较上日升贬点数
 人民币                            6.6072             124
 欧元                              7.7025             -40
 日圆                              5.7947              69
 港元                             0.84687            16.4
 英镑                              8.6238            1519
 澳元                              5.0918             -70
 新加坡元                          4.8617              32
 林吉特                           0.64005            13.2
 泰铢                              5.0079              -6
 韩元                              168.41               5
 
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起，
CFETS在中国货币网新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据
。

    2016年底CFETS进行首次货币篮子规则调整，CFETS篮子货币数量由13种调升为24种，同
时调整了相关货币权重；SDR篮子也调整了货币权重，并与CFETS货币篮子均重新定基，重新
定基日为2016年最后一个交易日。

    另外，汤森路透和香港交易所联合开发的RXY全球离岸人民币指数最新报96.19
，较上日微跌0.07%；RXY全球在岸人民币指数报96.03，微跌0.05%；RXY参考离岸人
民币指数报96.6，微跌0.07%；RXY参考在岸人民币指数报96.43，微跌0.0
5%。

    汤森路透和港交所2016年6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映
人民币兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易
。（完）

 (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
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