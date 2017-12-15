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中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均上行，CFETS指数微升至94.45
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#亚洲
December 15, 2017 / 1:27 AM / 2 days ago

中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均上行，CFETS指数微升至94.45

2 分钟阅读

    路透上海12月15日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人
民币汇率指数周五较上日微升0.01%至94.45；SDR篮子指数微升至95.3，BIS篮子指数微升至
95.44。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.40%，SDR篮子指数跌0.21%，BIS指数跌0.83%
。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%
。
 CFETS篮子部分主要货币     今日中间价    较上日升贬点
                                         数
 人民币                          6.6113           -80
 欧元                            7.7838           354
 日圆                            5.8837          -258
 港元                           0.84648            -4
 英镑                            8.8784          -199
 澳元                             5.067          -229
 新加坡元                        4.9109           -57
 林吉特                         0.61735          -9.2
 泰铢                            4.9166           -31
 韩元                            164.71            23
 
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起，
CFETS在中国货币网新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据
。

    2016年底CFETS进行首次货币篮子规则调整，CFETS篮子货币数量由13种调升为24种，同
时调整了相关货币权重；SDR篮子也调整了货币权重，并与CFETS货币篮子均重新定基，重新
定基日为2016年最后一个交易日。

    另外，汤森路透和香港交易所联合开发的RXY全球离岸人民币指数最新报95.23
，较上日微跌0.02%；RXY全球在岸人民币指数报95.06，微升0.04%；RXY参考离岸人
民币指数报95.7，与上日持平；RXY参考在岸人民币指数报95.53，微升0.
05%。

    汤森路透和港交所2016年6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映
人民币兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易
。（完）

 (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
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