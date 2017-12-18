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中国汇市：外汇交易中心人民币汇率指数上周两跌一升，CFETS指数下跌至94.45
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December 18, 2017 / 1:01 AM / 2 days ago

中国汇市：外汇交易中心人民币汇率指数上周两跌一升，CFETS指数下跌至94.45

1 分钟阅读

路透上海12月18日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五(15日)的CFETS人民币汇率指数较前周下跌0.15%至94.45，较2014年底则仍下跌5.55%。

CFETS同时公布的参考BIS（国际清算银行）货币篮子的汇率指数和参考SDR（特别提款权）货币篮子的汇率指数分别为95.44和95.3，较前周分别下跌0.07%和上涨0.11%，较2014年底则分别下跌4.56%和下跌4.70%。

上述三个指数和上周五路透根据CFETS公布的中间价测算的三个汇率指数表现一致。

上周人民币兑美元即期涨0.14%，而美元指数上涨0.03%，投资者对美国税改推进感到满意，但上周美联储加息利好释放，反而让部分投资者离场，美指升幅相对较窄；若自2014年底计算，人民币兑美元仍下跌6.12%，而美元指数则累计上涨4.06%。

2015年12月11日CFETS首次公布根据不同权重计算的三个观察侧面人民币汇率指数，以2014年12月末为基期，定为100；中国高层多次强调，人民币汇率具备对一篮子货币保持基本稳定的基础。

为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并定期发布人民币汇率指数数据。（完）

参看详情，请点选中国货币网：www.chinamoney.com.cn (发稿 张金栋; 审校 吴云凌)

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