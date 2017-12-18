中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均上行，CFETS指数微升至94.46

路透北京12月18日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人 民币汇率指数周一较上日微升0.01%至94.46；SDR篮子指数微升至95.41，BIS篮子指数微升 至95.47。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.39%，SDR篮子指数跌0.09%，BIS指数跌0.80% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货 今日中间价 较上日升贬点 币 数 人民币 6.6162 -49 欧元 7.7707 131 日圆 5.8713 124 港元 0.84691 -4.3 英镑 8.8109 675 澳元 5.0595 75 新加坡元<SGDCNY=PBO 4.903 79 C> 林吉特 0.6168 -5.5 泰铢 4.917 4 韩元 164.69 -2 为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起， CFETS在中国货币网新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据 。 2016年底CFETS进行首次货币篮子规则调整，CFETS篮子货币数量由13种调升为24种，同 时调整了相关货币权重；SDR篮子也调整了货币权重，并与CFETS货币篮子均重新定基，重新 定基日为2016年最后一个交易日。 另外，汤森路透和香港交易所联合开发的RXY全球离岸人民币指数最新报95.5， 较上日升0.25%；RXY全球在岸人民币指数报95.23，微升0.18%；RXY参考离岸人民币 指数报95.91，升0.2%；RXY参考在岸人民币指数报95.64，微升0.14%。 汤森路透和港交所2016年6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映 人民币兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易 。（完） (发稿 孙琦子; 审校 曾祥进)