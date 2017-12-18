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中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均上行，CFETS指数微升至94.46
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December 18, 2017 / 3:11 AM / 2 days ago

中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均上行，CFETS指数微升至94.46

2 分钟阅读

    路透北京12月18日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人
民币汇率指数周一较上日微升0.01%至94.46；SDR篮子指数微升至95.41，BIS篮子指数微升
至95.47。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.39%，SDR篮子指数跌0.09%，BIS指数跌0.80%
。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%
。
    
 CFETS篮子部分主要货  今日中间价   较上日升贬点
 币                                数
 人民币                    6.6162           -49
 欧元                      7.7707           131
 日圆                      5.8713           124
 港元                     0.84691          -4.3
 英镑                      8.8109           675
 澳元                      5.0595            75
 新加坡元<SGDCNY=PBO        4.903            79
 C>                                
 林吉特                    0.6168          -5.5
 泰铢                       4.917             4
 韩元                      164.69            -2
 
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起，
CFETS在中国货币网新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据
。

    2016年底CFETS进行首次货币篮子规则调整，CFETS篮子货币数量由13种调升为24种，同
时调整了相关货币权重；SDR篮子也调整了货币权重，并与CFETS货币篮子均重新定基，重新
定基日为2016年最后一个交易日。

    另外，汤森路透和香港交易所联合开发的RXY全球离岸人民币指数最新报95.5，
较上日升0.25%；RXY全球在岸人民币指数报95.23，微升0.18%；RXY参考离岸人民币
指数报95.91，升0.2%；RXY参考在岸人民币指数报95.64，微升0.14%。

    汤森路透和港交所2016年6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映
人民币兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易
。（完）

 (发稿 孙琦子; 审校 曾祥进)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
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