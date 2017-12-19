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中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均下跌，CFETS指数微跌至94.37
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#亚洲
December 19, 2017 / 1:32 AM / 2 days ago

中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均下跌，CFETS指数微跌至94.37

2 分钟阅读

    路透上海12月19日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人
民币汇率指数周二较上日微跌0.10%至94.37；SDR篮子指数微跌至95.35，BIS篮子指数微跌
至95.38。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.49%，SDR篮子指数跌0.16%，BIS指数跌0.89%
。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%
。
    
 CFETS篮子部分主要货币     今日中间价  较上日升贬点
                                       数
 人民币                        6.6098            64
 欧元                           7.788          -173
 日圆                          5.8725           -12
 港元                         0.84559          13.2
 英镑                          8.8443          -334
 澳元                          5.0663           -68
 新加坡元                      4.9032            -2
 林吉特                       0.61752           7.2
 泰铢                          4.9408           238
 韩元                          164.47           -22
 
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起，
CFETS在中国货币网新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据
。

    2016年底CFETS进行首次货币篮子规则调整，CFETS篮子货币数量由13种调升为24种，同
时调整了相关货币权重；SDR篮子也调整了货币权重，并与CFETS货币篮子均重新定基，重新
定基日为2016年最后一个交易日。

    另外，汤森路透和香港交易所联合开发的RXY全球离岸人民币指数最新报95.31
，与上日持平；RXY全球在岸人民币指数报95.01，微跌0.08%；RXY参考离岸人民币
指数报95.67，微跌0.06%；RXY参考在岸人民币指数报95.37，微跌0.14%
。

    汤森路透和港交所2016年6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映
人民币兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易
。（完）

 (发稿 张金栋; 审校 曾祥进)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
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