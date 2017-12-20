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中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两跌一平，CFETS指数持平于94.37
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December 20, 2017 / 1:24 AM / 6 days ago

中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两跌一平，CFETS指数持平于94.37

2 分钟阅读

    路透上海12月20日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人
民币汇率指数周三持平于94.37；SDR篮子指数微跌至95.25，BIS篮子指数微跌至95.36。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.49%，SDR篮子指数跌0.26%，BIS指数跌0.91%
。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%
。
 CFETS篮子部分主要货币       今日中间   较上日升贬点
                             价         数
 人民币                         6.6066            32
 欧元                           7.8226          -346
 日圆                           5.8513           212
 港元                          0.84501           5.8
 英镑                           8.8452            -9
 澳元                           5.0607            56
 新加坡元                       4.9053           -21
 林吉特                        0.61755           0.3
 泰铢                           4.9513           105
 韩元                           164.27           -20
 
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起，
CFETS在中国货币网新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据
。

    2016年底CFETS进行首次货币篮子规则调整，CFETS篮子货币数量由13种调升为24种，同
时调整了相关货币权重；SDR篮子也调整了货币权重，并与CFETS货币篮子均重新定基，重新
定基日为2016年最后一个交易日。

    另外，汤森路透和香港交易所联合开发的RXY全球离岸人民币指数最新报95.32
，较上日微升0.09%；RXY全球在岸人民币指数报95.08，微升0.1%；RXY参考离岸人
民币指数报95.69，微升0.08%；RXY参考在岸人民币指数报95.45，微升0.
09%。

    汤森路透和港交所2016年6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映
人民币兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易
。（完）

 (发稿 张金栋; 审校 乔艳红)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
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