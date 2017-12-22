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中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两升一平，CFETS指数微跌至94.66
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December 22, 2017 / 1:27 AM / 4 days ago

中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两升一平，CFETS指数微跌至94.66

2 分钟阅读

    路透上海12月22日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周五
较上日微跌0.03%至94.66；SDR篮子指数微升至95.6，BIS篮子指数持平于95.7。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.18%，SDR篮子指数升0.10%，BIS指数跌0.56%。2016年全年CFET
S人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%。
    
 CFETS篮子部分主要货币        今日中间价     较上日升贬点
                                             数
 人民币                              6.5821            -26
 欧元                                7.8041            108
 日圆                                5.8069            -13
 港元                                0.8415           -3.4
 英镑                                8.8083           -112
 澳元                                 5.072           -271
 新加坡元                            4.8957              3
 林吉特                              0.6195            7.7
 泰铢                                4.9669            -81
 韩元                                164.29             -1
 
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起，CFETS在中国货币
网新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据。

    2016年底CFETS进行首次货币篮子规则调整，CFETS篮子货币数量由13种调升为24种，同时调整了相关货币
权重；SDR篮子也调整了货币权重，并与CFETS货币篮子均重新定基，重新定基日为2016年最后一个交易日。

    另外，汤森路透和香港交易所联合开发的RXY全球离岸人民币指数最新报95.77，较上日微升0.03%
；RXY全球在岸人民币指数报95.3，微跌0.14%；RXY参考离岸人民币指数报96.17，微升0.06%
；RXY参考在岸人民币指数报95.7，微跌0.12%。

    汤森路透和港交所2016年6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币兑一篮子主
要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。（完）

 (发稿 张金栋; 审校 曾祥进)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
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