中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均上行，CFETS指数微升至94.81

路透上海12月25日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周一 较上日微升0.16%至94.81；SDR篮子指数升至95.81，BIS篮子指数微升至95.88。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.02%，SDR篮子指数升0.32%，BIS指数跌0.37%。2016年全年CFET S人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.5683 138 欧元 7.7872 169 日圆 5.7975 94 港元 0.84002 14.8 英镑 8.7794 289 澳元 5.0666 54 新加坡元 4.8879 78 林吉特 0.62079 12.9 泰铢 4.9809 140 韩元 164.15 -14 为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起，CFETS在中国货币 网新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据。 2016年底CFETS进行首次货币篮子规则调整，CFETS篮子货币数量由13种调升为24种，同时调整了相关货币 权重；SDR篮子也调整了货币权重，并与CFETS货币篮子均重新定基，重新定基日为2016年最后一个交易日。 另外，汤森路透和香港交易所联合开发的RXY全球离岸人民币指数最新报95.76，较上日微升0.04% ；RXY全球在岸人民币指数报95.49，微升0.06%；RXY参考离岸人民币指数报96.16，微升0.06 %；RXY参考在岸人民币指数报95.89，微升0.08%。 汤森路透和港交所2016年6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币兑一篮子主 要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。（完） (发稿 张金栋; 审校 曾祥进)