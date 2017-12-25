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中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均上行，CFETS指数微升至94.81
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December 25, 2017 / 1:42 AM / 2 days ago

中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均上行，CFETS指数微升至94.81

2 分钟阅读

    路透上海12月25日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周一
较上日微升0.16%至94.81；SDR篮子指数升至95.81，BIS篮子指数微升至95.88。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.02%，SDR篮子指数升0.32%，BIS指数跌0.37%。2016年全年CFET
S人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%。
    
 CFETS篮子部分主要货币     今日中间   较上日升贬点
                           价         数
 人民币                       6.5683            138
 欧元                         7.7872            169
 日圆                         5.7975             94
 港元                        0.84002           14.8
 英镑                         8.7794            289
 澳元                         5.0666             54
 新加坡元                     4.8879             78
 林吉特                      0.62079           12.9
 泰铢                         4.9809            140
 韩元                         164.15            -14
 
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起，CFETS在中国货币
网新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据。

    2016年底CFETS进行首次货币篮子规则调整，CFETS篮子货币数量由13种调升为24种，同时调整了相关货币
权重；SDR篮子也调整了货币权重，并与CFETS货币篮子均重新定基，重新定基日为2016年最后一个交易日。

    另外，汤森路透和香港交易所联合开发的RXY全球离岸人民币指数最新报95.76，较上日微升0.04%
；RXY全球在岸人民币指数报95.49，微升0.06%；RXY参考离岸人民币指数报96.16，微升0.06
%；RXY参考在岸人民币指数报95.89，微升0.08%。

    汤森路透和港交所2016年6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币兑一篮子主
要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。（完）

 (发稿 张金栋; 审校 曾祥进)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
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