中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均上行，CFETS指数升至95.15

路透上海12月26日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人 民币汇率指数周二较上日升0.36%至95.15；SDR篮子指数升至96.15，BIS篮子指数升至96.23 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计上升0.34%，SDR篮子指数升0.68%，BIS指数跌0.01% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点数 人民币 6.5416 267 欧元 7.7656 216 日圆 5.7734 241 港元 0.83745 25.7 英镑 8.748 314 澳元 5.0502 164 新加坡元 4.8672 207 林吉特 0.62334 25.5 泰铢 4.9986 177 韩元 164.78 63 为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起， CFETS在中国货币网新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据 。 2016年底CFETS进行首次货币篮子规则调整，CFETS篮子货币数量由13种调升为24种，同 时调整了相关货币权重；SDR篮子也调整了货币权重，并与CFETS货币篮子均重新定基，重新 定基日为2016年最后一个交易日。（完） (发稿 张金栋; 审校 林高丽)