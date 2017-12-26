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中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均上行，CFETS指数升至95.15
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#亚洲
December 26, 2017 / 1:29 AM / a day ago

中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均上行，CFETS指数升至95.15

2 分钟阅读

    路透上海12月26日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人
民币汇率指数周二较上日升0.36%至95.15；SDR篮子指数升至96.15，BIS篮子指数升至96.23
。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计上升0.34%，SDR篮子指数升0.68%，BIS指数跌0.01%
。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%
。
 CFETS篮子部分主要货币     今日中间价     较上日升贬点数
 人民币                           6.5416             267
 欧元                             7.7656             216
 日圆                             5.7734             241
 港元                            0.83745            25.7
 英镑                              8.748             314
 澳元                             5.0502             164
 新加坡元                         4.8672             207
 林吉特                          0.62334            25.5
 泰铢                             4.9986             177
 韩元                             164.78              63
 
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起，
CFETS在中国货币网新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据
。

    2016年底CFETS进行首次货币篮子规则调整，CFETS篮子货币数量由13种调升为24种，同
时调整了相关货币权重；SDR篮子也调整了货币权重，并与CFETS货币篮子均重新定基，重新
定基日为2016年最后一个交易日。（完）

 (发稿 张金栋; 审校 林高丽)

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