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中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两跌一升，CFETS指数微跌至95.11
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December 27, 2017 / 1:31 AM / a day ago

中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两跌一升，CFETS指数微跌至95.11

2 分钟阅读

    路透上海12月27日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人
民币汇率指数周三较上日微跌0.05%至95.11；SDR篮子指数微升至96.17，BIS篮子指数微跌
至96.21。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计上升0.29%，SDR篮子指数升0.70%，BIS指数跌0.03%
。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%
。
    
 CFETS篮子部分主要货币      今日中间价      较上日升贬点数
 人民币                             6.5421               -5
 欧元                                7.758               76
 日圆                               5.7795              -61
 港元                              0.83734              1.1
 英镑                               8.7486               -6
 澳元                               5.0562              -60
 新加坡元                           4.8698              -26
 林吉特                            0.62407              7.3
 泰铢                               5.0076               90
 韩元                               164.39              -39
 
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起，
CFETS在中国货币网新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据
。

    2016年底CFETS进行首次货币篮子规则调整，CFETS篮子货币数量由13种调升为24种，同
时调整了相关货币权重；SDR篮子也调整了货币权重，并与CFETS货币篮子均重新定基，重新
定基日为2016年最后一个交易日。

    另外，汤森路透和香港交易所联合开发的RXY全球离岸人民币指数最新报95.98
，较上日升0.23%；RXY全球在岸人民币指数报95.77，升0.29%；RXY参考离岸人民币
指数报96.4，升0.24%；RXY参考在岸人民币指数报96.18，升0.3%。

    汤森路透和港交所2016年6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映
人民币兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易
。（完）

 (发稿 张金栋; 审校 曾祥进)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
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