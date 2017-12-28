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中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均下跌，CFETS指数微跌至94.92
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December 28, 2017 / 1:27 AM / a day ago

中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均下跌，CFETS指数微跌至94.92

2 分钟阅读

    路透上海12月28日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人
民币汇率指数周四较上日微跌0.19%至94.92；SDR篮子指数微跌至96.05，BIS篮子指数微跌
至96.05。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计上升0.10%，SDR篮子指数升0.57%，BIS指数跌0.19%
。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%
。
 CFETS篮子部分主要货币    今日中间价  较上日升贬点数
 人民币                       6.5412               9
 欧元                         7.7837            -257
 日圆                         5.7788               7
 港元                        0.83733             0.1
 英镑                         8.7708            -222
 澳元                         5.0863            -301
 新加坡元                      4.882            -122
 林吉特                      0.62386            -2.1
 泰铢                         5.0044             -32
 韩元                         164.02             -37
 
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起，
CFETS在中国货币网新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据
。

    2016年底CFETS进行首次货币篮子规则调整，CFETS篮子货币数量由13种调升为24种，同
时调整了相关货币权重；SDR篮子也调整了货币权重，并与CFETS货币篮子均重新定基，重新
定基日为2016年最后一个交易日。

    另外，汤森路透和香港交易所联合开发的RXY全球离岸人民币指数最新报95.65
，较上日微跌0.14%；RXY全球在岸人民币指数报95.41，微跌0.14%；RXY参考离岸人
民币指数报96.03，微跌0.19%；RXY参考在岸人民币指数报95.79，微跌0.
18%。

    汤森路透和港交所2016年6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映
人民币兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易
。（完）

 (发稿 张金栋; 审校 林高丽)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
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