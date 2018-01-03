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中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两跌一升，CFETS指数微跌至94.97
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#亚洲
January 3, 2018 / 1:57 AM / 2 days ago

中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两跌一升，CFETS指数微跌至94.97

2 分钟阅读

    路透北京1月3日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民
币汇率指数周三较上日微跌0.04%至94.97；SDR篮子指数微升至96.11，BIS篮子指数微跌至9
5.94。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计上升0.13%，SDR篮子指数升0.13%，BIS指数跌0.02%
。2017年全年CFETS人民币汇率指数微升0.02%，SDR篮子指数升0.52%，BIS指数则跌0.30%。
2016年全年CFETS人民币汇率指数则累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%
。    
    
 CFETS篮子部分主要货  今日中间   较上日升贬点
 币                   价         数
 人民币                   6.492           159
 欧元                    7.8326          -128
 日圆                    5.7849          -119
 港元                   0.83058          17.3
 英镑                    8.8269          -306
 澳元                    5.0847           -60
 新加坡元<SGDCNY=PBO     4.8849          -149
 C>                              
 林吉特                 0.61925         -21.7
 泰铢                     4.993           -85
 韩元                    163.64           -19
 
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起，
CFETS在中国货币网新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据
。

    2016年底CFETS进行首次货币篮子规则调整，CFETS篮子货币数量由13种调升为24种，同
时调整了相关货币权重；SDR篮子也调整了货币权重，并与CFETS货币篮子均重新定基，重新
定基日为2016年最后一个交易日。

    另外，汤森路透和香港交易所联合开发的RXY全球离岸人民币指数最新报95.86
，较上日微跌0.08%；RXY全球在岸人民币指数报95.65，微跌0.05%；RXY参考离岸人
民币指数报96.26，微跌0.08%；RXY参考在岸人民币指数报96.04，微跌0.
05%。

    汤森路透和港交所2016年6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映
人民币兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易
。（完）


 (发稿 李文科; 审校 林高丽)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
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