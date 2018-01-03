中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两跌一升，CFETS指数微跌至94.97

路透北京1月3日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民 币汇率指数周三较上日微跌0.04%至94.97；SDR篮子指数微升至96.11，BIS篮子指数微跌至9 5.94。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计上升0.13%，SDR篮子指数升0.13%，BIS指数跌0.02% 。2017年全年CFETS人民币汇率指数微升0.02%，SDR篮子指数升0.52%，BIS指数则跌0.30%。 2016年全年CFETS人民币汇率指数则累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货 今日中间 较上日升贬点 币 价 数 人民币 6.492 159 欧元 7.8326 -128 日圆 5.7849 -119 港元 0.83058 17.3 英镑 8.8269 -306 澳元 5.0847 -60 新加坡元<SGDCNY=PBO 4.8849 -149 C> 林吉特 0.61925 -21.7 泰铢 4.993 -85 韩元 163.64 -19 为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起， CFETS在中国货币网新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据 。 2016年底CFETS进行首次货币篮子规则调整，CFETS篮子货币数量由13种调升为24种，同 时调整了相关货币权重；SDR篮子也调整了货币权重，并与CFETS货币篮子均重新定基，重新 定基日为2016年最后一个交易日。 另外，汤森路透和香港交易所联合开发的RXY全球离岸人民币指数最新报95.86 ，较上日微跌0.08%；RXY全球在岸人民币指数报95.65，微跌0.05%；RXY参考离岸人 民币指数报96.26，微跌0.08%；RXY参考在岸人民币指数报96.04，微跌0. 05%。 汤森路透和港交所2016年6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映 人民币兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易 。（完） (发稿 李文科; 审校 林高丽)