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中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两跌一升，CFETS指数微跌至94.93
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January 4, 2018 / 1:35 AM / a day ago

中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两跌一升，CFETS指数微跌至94.93

2 分钟阅读

    路透北京1月4日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民
币汇率指数周四较上日微跌0.04%至94.93；SDR篮子指数微升至96.18，BIS篮子指数微跌至9
5.91。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计上升0.09%，SDR篮子指数升0.20%，BIS指数跌0.05%
。2017年全年CFETS人民币汇率指数微升0.02%，SDR篮子指数升0.52%，BIS指数则跌0.30%。
2016年全年CFETS人民币汇率指数则累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%
。    
    
 CFETS篮子部分主要货币  今日中间   较上日升贬点
                        价         数
 人民币                    6.5043          -123
 欧元                      7.8096           230
 日圆                      5.7748           101
 港元                       0.832         -14.2
 英镑                      8.7875           394
 澳元                      5.0901           -54
 新加坡元                  4.8889           -40
 林吉特                   0.61722         -20.3
 泰铢                      4.9731          -199
 韩元                      163.74            10
 
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起，
CFETS在中国货币网新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据
。

    2016年底CFETS进行首次货币篮子规则调整，CFETS篮子货币数量由13种调升为24种，同
时调整了相关货币权重；SDR篮子也调整了货币权重，并与CFETS货币篮子均重新定基，重新
定基日为2016年最后一个交易日。

    另外，汤森路透和香港交易所联合开发的RXY全球离岸人民币指数最新报95.88
，较上日微升0.04%；RXY全球在岸人民币指数报95.7，微升0.12%；RXY参考离岸人
民币指数报96.25，微升0.01%；RXY参考在岸人民币指数报96.06，微升0.
09%。

    汤森路透和港交所2016年6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映
人民币兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易
。（完）

 (发稿 李文科; 审校 杨淑祯)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
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