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中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均下跌，CFETS指数微跌至94.9
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#亚洲
January 5, 2018 / 1:36 AM / 2 days ago

中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均下跌，CFETS指数微跌至94.9

2 分钟阅读

    路透北京1月5日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民
币汇率指数周五较上日微跌0.03%至94.9；SDR篮子指数微跌至96.17，BIS篮子指数微跌至95
.89。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计上升0.06%，SDR篮子指数升0.19%，BIS指数跌0.07%
。2017年全年CFETS人民币汇率指数微升0.02%，SDR篮子指数升0.52%，BIS指数则跌0.30%。
2016年全年CFETS人民币汇率指数则累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%
。    
    
 CFETS篮子部分主要货   今日中间   较上日升贬点
 币                    价         数
 人民币                   6.4915           128
 欧元                     7.8365          -269
 日圆                     5.7565           183
 港元                    0.83031          16.9
 英镑                     8.7979          -104
 澳元                     5.1056          -155
 新加坡元<SGDCNY=PBOC     4.8913           -24
 >                                
 林吉特                  0.61665          -5.7
 泰铢                     4.9675           -56
 韩元                     163.59           -15
 
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起，
CFETS在中国货币网新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据
。

    2016年底CFETS进行首次货币篮子规则调整，CFETS篮子货币数量由13种调升为24种，同
时调整了相关货币权重；SDR篮子也调整了货币权重，并与CFETS货币篮子均重新定基，重新
定基日为2016年最后一个交易日。

    另外，汤森路透和香港交易所联合开发的RXY全球离岸人民币指数最新报95.92
，较上日微升0.05%；RXY全球在岸人民币指数报95.52，微跌0.12%；RXY参考离岸人
民币指数报96.28，微升0.04%；RXY参考在岸人民币指数报95.88，微跌0.
12%。

    汤森路透和港交所2016年6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映
人民币兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易
。（完）

 (发稿 李文科; 审校 乔艳红)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
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