FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均上行，CFETS指数微升至95.09
频道
专题
综述：美国对朝韩会谈表示赞赏 但朝鲜拒绝讨论去核化问题
半岛局势
综述：美国对朝韩会谈表示赞赏 但朝鲜拒绝讨论去核化问题
即时观点：中国12月CPI小涨PPI涨幅续回落 通胀温和料难扰动货币政策
深度分析
即时观点：中国12月CPI小涨PPI涨幅续回落 通胀温和料难扰动货币政策
2018年全球经济增速料加快至3.1% 受新兴经济体带动--世行
国际财经
2018年全球经济增速料加快至3.1% 受新兴经济体带动--世行
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
January 9, 2018 / 1:22 AM / 2 days ago

中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均上行，CFETS指数微升至95.09

2 分钟阅读

    路透上海1月9日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民
币汇率指数周二较上日微升0.03%至95.09；SDR篮子指数微升至96.41，BIS篮子指数微升至9
6.11。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计上升0.25%，SDR篮子指数升0.43%，BIS指数升0.18%
。2017年全年CFETS人民币汇率指数微升0.02%，SDR篮子指数升0.52%，BIS指数则跌0.30%。
2016年全年CFETS指数、SDR篮子指数和BIS指数则分别下跌6.06%，3.38%和5.38%。
 CFETS篮子部分主要货币      今日中间价   较上日升贬点
                                         数
 人民币                          6.4968          -136
 欧元                            7.7746           312
 日圆                            5.7409          -101
 港元                           0.83054         -14.1
 英镑                            8.8149          -141
 澳元                             5.095            29
 新加坡元                        4.8759           112
 林吉特                          0.6154            -7
 泰铢                            4.9554           -33
 韩元                            164.32            53
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起，
CFETS在中国货币网新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据
。

    2016年底CFETS进行首次货币篮子规则调整，CFETS篮子货币数量由13种调升为24种，同
时调整了相关货币权重；SDR篮子也调整了货币权重，并与CFETS货币篮子均重新定基，重新
定基日为2016年最后一个交易日。

    另外，汤森路透和香港交易所联合开发的RXY全球离岸人民币指数最新报95.93
，较上日微跌0.09%；RXY全球在岸人民币指数报95.83，微跌0.03%；RXY参考离岸人
民币指数报96.29，微跌0.09%；RXY参考在岸人民币指数报96.19，微跌0.
02%。

    汤森路透和港交所2016年6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映
人民币兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易
。（完）

 (发稿 张金栋; 审校 林高丽)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below