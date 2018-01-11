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中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均下跌，CFETS指数微跌至94.75
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#亚洲
January 11, 2018 / 1:30 AM / 2 days ago

中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均下跌，CFETS指数微跌至94.75

2 分钟阅读

    路透上海1月11日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民
币汇率指数周四较上日微跌0.09%至94.75；SDR篮子指数微跌至96.07，BIS篮子指数微跌至9
5.73。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.10%，SDR篮子指数升0.08%，BIS指数跌0.21%
。2017年全年CFETS人民币汇率指数微升0.02%，SDR篮子指数升0.52%，BIS指数则跌0.30%。
2016年全年CFETS指数、SDR篮子指数和BIS指数则分别下跌6.06%，3.38%和5.38%。
 CFETS篮子部分主要货币   今日中间   较上日升贬点
                         价         数
 人民币                     6.5147             60
 欧元                       7.7882           -112
 日圆                        5.851           -647
 港元                      0.83274           10.4
 英镑                       8.8027            221
 澳元                       5.1112           -145
 新加坡元                   4.8836            -26
 林吉特                    0.61469           -3.9
 泰铢                         4.93           -127
 韩元                       164.34             24
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起，
CFETS在中国货币网新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据
。

    2016年底CFETS进行首次货币篮子规则调整，CFETS篮子货币数量由13种调升为24种，同
时调整了相关货币权重；SDR篮子也调整了货币权重，并与CFETS货币篮子均重新定基，重新
定基日为2016年最后一个交易日。

    另外，汤森路透和香港交易所联合开发的RXY全球离岸人民币指数最新报95.54
，较上日微跌0.01%；RXY全球在岸人民币指数报95.39，微跌0.02%；RXY参考离岸人
民币指数报95.94，微升0.01%；RXY参考在岸人民币指数报95.78，微跌0.
01%。

    汤森路透和港交所2016年6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映
人民币兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易
。（完）

 (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
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