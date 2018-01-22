中国汇市：外汇交易中心人民币汇率指数上周均上行，CFETS指数上涨至95.25

路透上海1月22日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五(19日)的CFETS人民币汇率指数较前周上涨0.53%至95.25，较2014年底则仍下跌4.75%。

CFETS同时公布的参考BIS（国际清算银行）货币篮子的汇率指数和参考SDR（特别提款权）货币篮子的汇率指数分别为96.23和96.45，较前周分别上涨0.53%和上涨0.36%，较2014年底则分别下跌3.77%和下跌3.55%。

上述三个指数和上周五路透根据CFETS公布的中间价测算的三个汇率指数表现一致。

中国货币网1月19日晚间称，近期报价行均对人民币兑美元中间价报价模型中的“逆周期系数”进行了调整，使其报价模型中“逆周期因子”恢复中性；但“收盘价+一篮子货币汇率变化+逆周期因子”的中间价报价模型并未改变。

上周人民币兑美元即期涨1.00%，而美元指数下跌0.44%，因欧洲经济强势继续提振欧元，另外美国政府关停担忧继续拖累美元；若自2014年底计算，人民币兑美元仍下跌3.12%，而美元指数则累计上涨0.33%。

2015年12月11日CFETS首次公布根据不同权重计算的三个观察侧面人民币汇率指数，以2014年12月末为基期，定为100；中国高层多次强调，人民币汇率具备对一篮子货币保持基本稳定的基础。

为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并定期发布人民币汇率指数数据。（完）

参看详情，请点选中国货币网：www.chinamoney.com.cn (发稿 张金栋; 审校 林高丽)