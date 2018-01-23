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January 23, 2018 / 1:34 AM / 2 days ago

中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均上行，CFETS指数创20个月新高

2 分钟阅读

    路透上海1月23日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民
币汇率指数周二较上日微升0.11%至95.43，创2016年6月27日以来新高；SDR篮子指数微升至
96.59，BIS篮子指数微升至96.38。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计上升0.62%，SDR篮子指数升0.62%，BIS指数升0.47%
。2017年全年CFETS人民币汇率指数微升0.02%，SDR篮子指数升0.52%，BIS指数则跌0.30%。
2016年全年CFETS指数、SDR篮子指数和BIS指数则分别下跌6.06%，3.38%和5.38%。
    
 CFETS篮子部分主要货币      今日中间价    较上日升贬点数
 人民币                           6.4009             103
 欧元                             7.8476              53
 日圆                              5.768             208
 港元                            0.81861            15.2
 英镑                             8.9507            -523
 澳元                             5.1268             -16
 新加坡元                          4.851              30
 林吉特                          0.61431             3.1
 泰铢                             4.9716               8
 韩元                             166.99              43
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起，
CFETS在中国货币网新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据
。

    2016年底CFETS进行首次货币篮子规则调整，CFETS篮子货币数量由13种调升为24种，同
时调整了相关货币权重；SDR篮子也调整了货币权重，并与CFETS货币篮子均重新定基，重新
定基日为2016年最后一个交易日。

    另外，汤森路透和香港交易所联合开发的RXY全球离岸人民币指数最新报96.28
，较上日微跌0.09%；RXY全球在岸人民币指数报96.07，微跌0.1%；RXY参考离岸人
民币指数报96.62，微跌0.08%；RXY参考在岸人民币指数报96.41，微跌0.
09%。

    汤森路透和港交所2016年6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映
人民币兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易
。（完）

 (发稿 张金栋; 审校 曾祥进)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
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