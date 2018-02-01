中国汇市：路透测算的人民币汇率CFETS指数升至96.25创19个月新高

路透上海2月1日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民 币汇率指数周四较上日升0.45%至96.25，创2016年6月6日以来新高；SDR篮子指数升至97.4 ，BIS篮子指数升至97.16。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计上升1.48%，SDR篮子指数升1.47%，BIS指数升1.28% 。2017年全年CFETS人民币汇率指数微升0.02%，SDR篮子指数升0.52%，BIS指数则跌0.30%。 2016年全年CFETS指数、SDR篮子指数和BIS指数则分别下跌6.06%，3.38%和5.38%。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.3045 294 欧元 7.8218 335 日圆 5.7667 549 港元 0.806 39.3 英镑 8.9445 155 澳元 5.0767 452 新加坡元 4.8007 265 林吉特 0.61917 42.4 泰铢 4.9721 126 韩元 169.78 32 另外，中国外汇交易中心最新1月31日CFETS人民币汇率指数为95.82，较上月末升值1.0 2%，参考BIS货币篮子、SDR货币篮子指数，分别为96.75和96.94，较上月末分别升值0.85% 和升值0.99%。数据和路透测算数值一致。 为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起， CFETS在中国货币网新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据 。 2016年底CFETS进行首次货币篮子规则调整，CFETS篮子货币数量由13种调升为24种，同 时调整了相关货币权重；SDR篮子也调整了货币权重，并与CFETS货币篮子均重新定基，重新 定基日为2016年最后一个交易日。 另外，汤森路透和香港交易所联合开发的RXY全球离岸人民币指数最新报97.21 ，较上日升0.2%；RXY全球在岸人民币指数报97.1，升0.23%；RXY参考离岸人民币指 数报97.55，微升0.18%；RXY参考在岸人民币指数报97.43，升0.21%。 汤森路透和港交所2016年6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映 人民币兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易 。（完） (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)