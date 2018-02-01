中国汇市：购汇需求增多人民币早盘下跌，逆周期魅影推高CFETS指数

* 人民币早盘小跌，中间价则创8.11汇改以来新高

* 中间价弱于预期，逆周期因子隐现其中

* 美指企稳加上政策信号提振购汇需求

* 预计人民币调整空间仍有限

* 人民币汇率指数创19个月新高

路透上海2月1日 - 人民币兑美元即期周四早盘小跌，中间价则大涨近300点创2015年8月11日以来新高。交易员指出，昨日市场价表现过于强势，今日市场预测的中间价和实际值有一定偏差，或启动了逆周期进行过滤，这一信号小幅提振了购汇需求，但预计人民币调整空间仍有限。

他们并指出，人民币中间价低于市场预期，根据定价机制，人民币汇率CFETS指数大幅升至19个月新高，若中间价继续过滤，可预期CFETS指数仍有上行空间；隔夜美联储利率决议小幅提振美指，市场将焦点转向周五美国非农就业数据，以进一步确认3月加息预期。

“升的太快了，这速度下去到年底人民币升到哪都不敢想象。”一外资行交易员称，“现在各家机构改预期目标的速度还赶不上实际升值速度，看来央妈真的容忍汇率波动。”

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周四较上日升0.45%至96.25，创2016年6月6日以来新高。

北京时间11:34，人民币兑美元即期报6.2906元，上日收报6.292元，夜盘终报6.2865元。今日人民币兑美元中间价报6.3045元，创2015年8月11日以来新高，上日为6.3339元。人民币兑美元即期询价模式的成交额为50.36亿美元，上日半日为48.94亿美元。

全球汇市方面，美元兑其他主要货币周四维持温和涨幅，之前美联储(FED)暗示对美国的通胀和经济成长抱有信心，交易员目前正在等待一系列经济指标的出炉，其中包括美国非农就业报告。

美联储周三维持利率不变，但称预计通胀将在今年攀升，表明联储仍可能在新任主席鲍威尔上任后于3月升息。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.4195元, 上日尾盘为6.4144元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.2946元, 与在岸即期价差为40点，上一交易日尾盘报6.2978元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.2965，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.8188、5.7589和8.9386。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)