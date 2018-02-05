中国汇市：外汇交易中心人民币汇率CFETS指数升至96.28，创19个月新高

路透上海2月5日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五(2日)的CFETS人民币汇率指数较前周上涨0.61%至96.28，靠近2016年6月6日的96.43阶段高点，较2014年底则仍下跌3.72%。

CFETS同时公布的参考BIS（国际清算银行）货币篮子的汇率指数和参考SDR（特别提款权）货币篮子的汇率指数分别为97.18和97.35，较前周分别上涨0.64%和上涨0.49%，较2014年底则分别下跌2.82%和下跌2.65%。

上述三个指数和上周五路透根据CFETS公布的中间价测算的三个汇率指数表现一致。

上周人民币兑美元即期涨0.68%，而美元指数上涨0.14%，因美国公布的非农就业数据表现强劲，提振了未来继续加息的预期；若自2014年底计算，人民币兑美元仍下跌1.21%，而美元指数则累计下跌1.19%。

2015年12月11日CFETS首次公布根据不同权重计算的三个观察侧面人民币汇率指数，以2014年12月末为基期，定为100；中国高层多次强调，人民币汇率具备对一篮子货币保持基本稳定的基础。

为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并定期发布人民币汇率指数数据。（完）

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