中国汇市：路透测算的人民币汇率CFETS指数升至97.02，续创逾20个月新高

路透上海2月7日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民 币汇率指数周三较上日微升0.20%至97.02，创2016年6月2日以来新高，当时为97.11。 今日SDR篮子指数升至97.94，BIS篮子指数升至97.91。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计上升2.29%，SDR篮子指数升2.03%，BIS指数升2.06% 。2017年全年CFETS人民币汇率指数微升0.02%，SDR篮子指数升0.52%，BIS指数则跌0.30%。 2016年全年CFETS指数、SDR篮子指数和BIS指数则分别下跌6.06%，3.38%和5.38%。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.2882 190 欧元 7.7784 251 日圆 5.7323 397 港元 0.80419 23.1 英镑 8.7648 356 澳元 4.9581 121 新加坡元 4.7627 55 林吉特 0.62264 38.1 泰铢 5.0178 -13 韩元 172.5 -88 为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起， CFETS在中国货币网新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据 。 2016年底CFETS进行首次货币篮子规则调整，CFETS篮子货币数量由13种调升为24种，同 时调整了相关货币权重；SDR篮子也调整了货币权重，并与CFETS货币篮子均重新定基，重新 定基日为2016年最后一个交易日。 另外，汤森路透和香港交易所联合开发的RXY全球离岸人民币指数最新报98.13 ，较上日升0.32%；RXY全球在岸人民币指数报97.86，微跌0.03%；RXY参考离岸人民 币指数报98.39，升0.28%；RXY参考在岸人民币指数报98.08，微跌0.07% 。 汤森路透和港交所2016年6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映 人民币兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易 。（完） (发稿 张金栋; 审校 乔艳红)