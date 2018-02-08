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February 8, 2018 / 1:35 AM / in 2 days

中国汇市：路透测算的人民币汇率CFETS指数升至97.46，续创近22个月新高

2 分钟阅读

    路透上海2月8日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民
币汇率指数周四较上日升0.45%至97.46，创2016年4月18日以来新高；SDR篮子指数升至98.3
7，BIS篮子指数升至99.92。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计上升2.75%，SDR篮子指数升2.47%，BIS指数升4.16%
。2017年全年CFETS人民币汇率指数微升0.02%，SDR篮子指数升0.52%，BIS指数则跌0.30%。
2016年全年CFETS指数、SDR篮子指数和BIS指数则分别下跌6.06%，3.38%和5.38%。
 CFETS篮子部分主要货币      今日中间价   较上日升贬点
                                         数
 人民币                          6.2822             60
 欧元                            7.7007            777
 日圆                            5.7446           -123
 港元                           0.80359              6
 英镑                            8.7083            565
 澳元                            4.9094            487
 新加坡元                        4.7356            271
 林吉特                         0.62294              3
 泰铢                            5.0429            251
 韩元                            173.09             59
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起，
CFETS在中国货币网新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据
。

    2016年底CFETS进行首次货币篮子规则调整，CFETS篮子货币数量由13种调升为24种，同
时调整了相关货币权重；SDR篮子也调整了货币权重，并与CFETS货币篮子均重新定基，重新
定基日为2016年最后一个交易日。

    另外，汤森路透和香港交易所联合开发的RXY全球离岸人民币指数最新报97.92
，较上日跌0.23%；RXY全球在岸人民币指数报98.5，升0.36%；RXY参考离岸人民币
指数报98.26，跌0.21%；RXY参考在岸人民币指数报98.84，升0.38%。

    汤森路透和港交所2016年6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映
人民币兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易
。（完）

 (发稿 张金栋; 审校 乔艳红)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
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