中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均下跌，CFETS指数跌至96.92

路透北京2月9日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民 币汇率指数周五较上日跌0.55%至96.92；SDR篮子指数跌至97.68，BIS篮子指数跌至99.36。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计上升2.19%，SDR篮子指数升1.76%，BIS指数升3.58% 。2017年全年CFETS人民币汇率指数微升0.02%，SDR篮子指数升0.52%，BIS指数则跌0.30%。 2016年全年CFETS指数、SDR篮子指数和BIS指数则分别下跌6.06%，3.38%和5.38%。 CFETS篮子部分主要 今日中间价 较上日升 货币 贬点数 人民币 6.3194 -372 欧元 7.7447 -440 日圆 5.8192 -746 港元 0.80815 -45.6 英镑 8.8057 -974 澳元 4.9194 -100 新加坡元<SGDCNY=PB 4.7471 -115 OC> 林吉特<CNYMYR=PBOC 0.62139 -15.5 > 泰铢 5.0406 -23 韩元 172.72 -37 为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起， CFETS在中国货币网新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据 。 2016年底CFETS进行首次货币篮子规则调整，CFETS篮子货币数量由13种调升为24种，同 时调整了相关货币权重；SDR篮子也调整了货币权重，并与CFETS货币篮子均重新定基，重新 定基日为2016年最后一个交易日。 另外，汤森路透和香港交易所联合开发的RXY全球离岸人民币指数最新报97.3， 较上日跌0.25%；RXY全球在岸人民币指数报97.6，微升0.03%；RXY参考离岸人民币 指数报97.66，跌0.23%；RXY参考在岸人民币指数报97.95，微升0.05%。 汤森路透和港交所2016年6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映 人民币兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易 。（完） (发稿 李文科; 审校 林高丽)