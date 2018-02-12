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亚洲
February 12, 2018 / 1:34 AM / a day ago

中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均上行，CFETS指数升至97.15

2 分钟阅读

    路透上海2月12日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民
币汇率指数周一较上日升0.24%至97.15；SDR篮子指数升至98.08，BIS篮子指数升至99.64。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计上升2.43%，SDR篮子指数升2.18%，BIS指数升3.87%
。2017年CFETS人民币汇率指数微升0.02%，SDR篮子指数升0.52%，BIS指数则跌0.30%；2016
年CFETS指数、SDR篮子指数和BIS指数则分别下跌6.06%，3.38%和5.38%。    
    
 CFETS篮子部分主要货币  今日中间价   较上日升贬点
                                     数
 人民币                      6.3001            193
 欧元                        7.7183            264
 日圆                        5.7935            257
 港元                        0.8057           24.5
 英镑                        8.7042           1015
 澳元                        4.9232            -38
 新加坡元                    4.7427             44
 林吉特                     0.62506           36.7
 泰铢                         5.031            -96
 韩元                         172.2            -52
 
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起，
CFETS在中国货币网新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据
。

    2016年底CFETS进行首次货币篮子规则调整，CFETS篮子货币数量由13种调升为24种，同
时调整了相关货币权重；SDR篮子也调整了货币权重，并与CFETS货币篮子均重新定基，重新
定基日为2016年最后一个交易日。

    另外，汤森路透和香港交易所联合开发的RXY全球离岸人民币指数最新报97.89
，较上日微跌0.06%；RXY全球在岸人民币指数报97.81，微跌0.11%；RXY参考离岸人
民币指数报98.23，微跌0.06%；RXY参考在岸人民币指数报98.15，微跌0.
12%。

    汤森路透和港交所2016年6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映
人民币兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易
。（完）

 (发稿 李文科; 审校 张喜良)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
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