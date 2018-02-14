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February 14, 2018 / 1:28 AM / 2 days ago

中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均下跌，CFETS指数跌至96.12

2 分钟阅读

    路透上海2月14日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民
币汇率指数周三较上日跌0.49%至96.12；SDR篮子指数跌至97.02，BIS篮子指数跌至98.55。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计上升1.34%，SDR篮子指数升1.07%，BIS指数升2.73%
。2017年全年CFETS人民币汇率指数微升0.02%，SDR篮子指数升0.52%，BIS指数则跌0.30%。
2016年全年CFETS指数、SDR篮子指数和BIS指数则分别下跌6.06%，3.38%和5.38%。
        
 CFETS篮子部分主   今日中间   较上日升贬点
 要货币            价         数
 人民币               6.3428           -181
 欧元<EURCNY=PBOC     7.8343           -603
 >                            
 日圆<JPYCNY=PBOC      5.885           -691
 >                            
 港元<HKDCNY=PBOC    0.81094          -21.8
 >                            
 英镑<GBPCNY=PBOC     8.8068           -499
 >                            
 澳元<AUDCNY=PBOC     4.9861           -177
 >                            
 新加坡元<SGDCNY=     4.7949           -149
 PBOC>                        
 林吉特<CNYMYR=PB    0.62045            -20
 OC>                          
 泰铢<CNYTHB=CFXS     4.9633           -363
 >                            
 韩元<CNYKRW=PBOC     171.05            -35
 >                            
 
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起，
CFETS在中国货币网新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据
。

    2016年底CFETS进行首次货币篮子规则调整，CFETS篮子货币数量由13种调升为24种，同
时调整了相关货币权重；SDR篮子也调整了货币权重，并与CFETS货币篮子均重新定基，重新
定基日为2016年最后一个交易日。

    另外，汤森路透和香港交易所联合开发的RXY全球离岸人民币指数最新报97.15
，较上日微升0.05%；RXY全球在岸人民币指数报96.81，微跌0.08%；RXY参考离岸人
民币指数报97.52，微升0.06%；RXY参考在岸人民币指数报97.12，微跌0.
08%。

    汤森路透和港交所2016年6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映
人民币兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易
。（完）

 (发稿 李文科; 审校 杨淑祯)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
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