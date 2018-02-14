中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均下跌，CFETS指数跌至96.12

路透上海2月14日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民 币汇率指数周三较上日跌0.49%至96.12；SDR篮子指数跌至97.02，BIS篮子指数跌至98.55。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计上升1.34%，SDR篮子指数升1.07%，BIS指数升2.73% 。2017年全年CFETS人民币汇率指数微升0.02%，SDR篮子指数升0.52%，BIS指数则跌0.30%。 2016年全年CFETS指数、SDR篮子指数和BIS指数则分别下跌6.06%，3.38%和5.38%。 CFETS篮子部分主 今日中间 较上日升贬点 要货币 价 数 人民币 6.3428 -181 欧元<EURCNY=PBOC 7.8343 -603 > 日圆<JPYCNY=PBOC 5.885 -691 > 港元<HKDCNY=PBOC 0.81094 -21.8 > 英镑<GBPCNY=PBOC 8.8068 -499 > 澳元<AUDCNY=PBOC 4.9861 -177 > 新加坡元<SGDCNY= 4.7949 -149 PBOC> 林吉特<CNYMYR=PB 0.62045 -20 OC> 泰铢<CNYTHB=CFXS 4.9633 -363 > 韩元<CNYKRW=PBOC 171.05 -35 > 为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起， CFETS在中国货币网新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据 。 2016年底CFETS进行首次货币篮子规则调整，CFETS篮子货币数量由13种调升为24种，同 时调整了相关货币权重；SDR篮子也调整了货币权重，并与CFETS货币篮子均重新定基，重新 定基日为2016年最后一个交易日。 另外，汤森路透和香港交易所联合开发的RXY全球离岸人民币指数最新报97.15 ，较上日微升0.05%；RXY全球在岸人民币指数报96.81，微跌0.08%；RXY参考离岸人 民币指数报97.52，微升0.06%；RXY参考在岸人民币指数报97.12，微跌0. 08%。 汤森路透和港交所2016年6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映 人民币兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易 。（完） (发稿 李文科; 审校 杨淑祯)