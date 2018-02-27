中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均上行，CFETS指数升至96.22

路透上海2月27日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民 币汇率指数周二较上日升0.25%至96.22；SDR篮子指数升至97.46，BIS篮子指数升至98.73。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计上升1.45%，SDR篮子指数升1.52%，BIS指数升2.92% 。2017年全年CFETS人民币汇率指数微升0.02%，SDR篮子指数升0.52%，BIS指数则跌0.30%。 2016年全年CFETS指数、SDR篮子指数和BIS指数则分别下跌6.06%，3.38%和5.38%。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.3146 232 欧元 7.7756 136 日圆 5.8963 262 港元 0.80714 29.5 英镑 8.8133 401 澳元 4.9557 117 新加坡元 4.7943 50 林吉特 0.61801 1.5 泰铢 4.9573 -14 韩元 169.76 -15 为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起， CFETS在中国货币网新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据 。 2016年底CFETS进行首次货币篮子规则调整，CFETS篮子货币数量由13种调升为24种，同 时调整了相关货币权重；SDR篮子也调整了货币权重，并与CFETS货币篮子均重新定基，重新 定基日为2016年最后一个交易日。 另外，汤森路透和香港交易所联合开发的RXY全球离岸人民币指数最新报97.29 ，较上日微升0.1%；RXY全球在岸人民币指数报97.01，微跌0.02%；RXY参考离岸人 民币指数报97.71，微升0.12%；RXY参考在岸人民币指数报97.26，微跌0% 。 汤森路透和港交所2016年6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映 人民币兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易 。（完） (发稿 张金栋 审校 杨淑祯 )