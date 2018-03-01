中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两升一跌，CFETS指数微跌至96.43

路透上海3月1日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民 币汇率指数周四较上日微跌0.01%至96.43；SDR篮子指数微升至97.57，BIS篮子指数微升至9 8.99。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计上升1.67%，SDR篮子指数升1.64%，BIS指数升3.19% 。2017年全年CFETS人民币汇率指数微升0.02%，SDR篮子指数升0.52%，BIS指数则跌0.30%。 2016年全年CFETS指数、SDR篮子指数和BIS指数则分别下跌6.06%，3.38%和5.38%。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.3352 -58 欧元 7.7229 126 日圆 5.9413 -541 港元 0.80939 -8.1 英镑 8.7125 814 澳元 4.9155 138 新加坡元 4.7793 -53 林吉特 0.61838 -0.1 泰铢 4.9715 -69 韩元 171.28 80 为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起， CFETS在中国货币网新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据 。 外汇交易中心最新公布的2月28日CFETS人民币汇率指数为96.44，较上月末升值0.65%； 参考BIS货币篮子、SDR货币篮子汇率指数，分别为98.98和97.56，较上月末分别升值2.30% 和升值0.64%。该数据与此前路透测算的表现一致。 2016年底CFETS进行首次货币篮子规则调整，CFETS篮子货币数量由13种调升为24种，同 时调整了相关货币权重；SDR篮子也调整了货币权重，并与CFETS货币篮子均重新定基，重新 定基日为2016年最后一个交易日。 另外，汤森路透和香港交易所联合开发的RXY全球离岸人民币指数最新报97.34 ，较上日微跌0.02%；RXY全球在岸人民币指数报97.15，微升0.1%；RXY参考离岸人 民币指数报97.69，微跌0.01%；RXY参考在岸人民币指数报97.55，微升0. 1%。 汤森路透和港交所2016年6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映 人民币兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易 。（完） (发稿 张金栋 审校 杨淑祯)