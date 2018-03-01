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March 1, 2018 / 1:25 AM / in 2 days

中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两升一跌，CFETS指数微跌至96.43

2 分钟阅读

    路透上海3月1日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民
币汇率指数周四较上日微跌0.01%至96.43；SDR篮子指数微升至97.57，BIS篮子指数微升至9
8.99。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计上升1.67%，SDR篮子指数升1.64%，BIS指数升3.19%
。2017年全年CFETS人民币汇率指数微升0.02%，SDR篮子指数升0.52%，BIS指数则跌0.30%。
2016年全年CFETS指数、SDR篮子指数和BIS指数则分别下跌6.06%，3.38%和5.38%。
 CFETS篮子部分主要货币    今日中间   较上日升贬点
                          价         数
 人民币                      6.3352           -58
 欧元                        7.7229           126
 日圆                        5.9413          -541
 港元                       0.80939          -8.1
 英镑                        8.7125           814
 澳元                        4.9155           138
 新加坡元                    4.7793           -53
 林吉特                     0.61838          -0.1
 泰铢                        4.9715           -69
 韩元                        171.28            80
 
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起，
CFETS在中国货币网新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据
。
    
    外汇交易中心最新公布的2月28日CFETS人民币汇率指数为96.44，较上月末升值0.65%；
参考BIS货币篮子、SDR货币篮子汇率指数，分别为98.98和97.56，较上月末分别升值2.30%
和升值0.64%。该数据与此前路透测算的表现一致。

    2016年底CFETS进行首次货币篮子规则调整，CFETS篮子货币数量由13种调升为24种，同
时调整了相关货币权重；SDR篮子也调整了货币权重，并与CFETS货币篮子均重新定基，重新
定基日为2016年最后一个交易日。

    另外，汤森路透和香港交易所联合开发的RXY全球离岸人民币指数最新报97.34
，较上日微跌0.02%；RXY全球在岸人民币指数报97.15，微升0.1%；RXY参考离岸人
民币指数报97.69，微跌0.01%；RXY参考在岸人民币指数报97.55，微升0.
1%。

    汤森路透和港交所2016年6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映
人民币兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易
。（完）

 (发稿 张金栋
审校 杨淑祯)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
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