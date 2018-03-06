CFIUS要求高通推迟股东会议 给博通并购计划带来新疑虑

路透3月5日 - 美国外资审议委员会(CFIUS)周日命令高通(Qualcomm)(QCOM.O)推迟原定于3月6日举行的股东会议，使其有时间对博通(Broadcom)(AVGO.O)出价1,170亿美元收购高通的交易进行安全审查。该委员会提出这一要求极其不同寻常，给这宗交易投下新的疑云。

这项干预行动凸显美国对于保护本国半导体技术越来越重视。CFIUS负责评估并购交易对于国家安全的潜在影响，通常不在企业达成并购协议之前就对相关交易进行评估。博通的总部在新加坡。

CFIUS要求高通把原定于周二召开的股东会议推迟30天。路透上周报导称，来自包括资深共和党参议员科尔宁(John Cornyn)在内的政治人物的压力日益升高，CFIUS已开始检视博通的收购计划。

“该项举措将让CFIUS能够充分调查博通提出的收购高通计划，”负责监管CFIUS的美国财政部在声明中表示。

眼下正值半导体产业竞相积极研发应用在5G无线技术的芯片，华为等中国企业正虎视眈眈着这块市场的份额；对他们而言，高通就是最大的竞争者之一，这使得高通资产更显珍贵。

一位知悉CFIUS的消息人士说，美国军方担心如果该项协议完成，那么不出10年，”实际上将有一家业者在所有这些技术层面占据优势，而那家厂商基本上就是华为，届时美国电信运营商将别无选择，只能采购华为(设备)。”

另外，几位要求匿名的美国官员说，国会议员和美国联邦通讯委员会(FCC)官员忧心博通或将把部分高通资产出售给中资企业，这么一来将损害美国研发5G无线技术的努力，因为目前这类硬件供应商的数目本来就少。

CFIUS的审查本身并不代表交易案将会中止。从奥巴马时代到现在的特朗普政府，CFIUS对高科技交易案泼冷水不乏前例，尤其当交易案涉及半导体、或者涉及美国公民敏感资料时更是如此。

博通股价周一收低1.55%，高通收低1.13%。(完)