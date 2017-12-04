美国CFTC宣布将允许芝商所及CBOE推出比特币期货（更新版）

(新增CBOE执行长评论)

路透华盛顿12月1日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周五表示，将允许芝商所(CME.O)及CBOE Global Markets(CBOE.O)推出比特币期货，为加强监管以及比特币得到主流采纳打开了大门。

CFTC作此宣布，为芝商所与芝加哥期权交易所(CBOE)成为美国第一批推出比特币相关金融合约的受监管传统交易所铺平道路。

芝商所表示，其比特币期货合约将在12月18日挂牌。CBOE表示，将在近期确定推出时间。两者比特币期货的定价均将以比特币现货市场为基准，并且在现货市场结算。

期货合约的标的资产比特币仍将在监管较轻的场外交易市场进行交易。不过，在监管严格的美国交易所推出期货合约，可能会说服其他监管机构允许推出更多的加密货币衍生产品，如交易所交易基金(ETF)。

到目前为止，美国证券交易委员会并没有允许在CBOE及其他地方推出基于比特币的ETF，部分原因是关于比特币不受监管的担忧。

CBOE执行长Ed Tilly在接受采访时表示，在期货合约流动性增强以及交易所展示监管情况之后，CBOE将再向美国证券交易委员会提出ETF申请。

“我预计届时会有很多申请提出，希望推出追踪或持有加密货币的合约或基金，”他说。

CFTC主席Christopher Giancarlo警告投资者说，新兴的比特币现货市场仍然基本未受监管，而且往往超出了CFTC的监管权限。

他在声明中称，在缺乏监管的比特币交易平台，各期货交易所必须协同应对现货市场操纵、闪涨、以及交易中断等问题。

芝商所和CBOE也同意制定资讯共享协定，并且将结算程序数据送交CFTC，使CFTC能够实施监督。

为防范剧烈波动，芝商所及CBOE将建立比以往更严格的风险管理机制，包括初始交易保证金比例为35-40%。

根据CFTC的监管规定，芝商所和CBOE的CFE等指定的合约交易所推出交易产品无需经过CFTC事先批准。它们只需要向监管机构提交一份书面自我认证。

路透本周报导，纳斯达克(Nasdaq) (NDAQ.O)计划在2018年推出基于比特币的期货合约。(完)