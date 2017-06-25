美国债市：10年期公债期货投机客净多仓连续第二周上升--CFTC

路透6月23日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据 ，投机客持有的美国10年期公债期货净多仓连续第二周上升，因为他们押 注通胀将保持低迷，因此持有期限较长公债更有利可图。 CFTC最新的交易商持仓数据显示，6月20日投机客持有的美国10年期 公债期货净多仓为345,172口。 一周之前，投机客持有的10年期公债期货净多仓为273,969口。<1CFT C11> 以下为最新一周的芝加哥期货交易所(CBOT)美债期货和芝加哥商业交 易所(CME)欧洲美元利率期货投机仓位情况表格： 美国两年期公债期货(200,000美元为1口) 6月20日当周 前一周 多头仓位 210,728 262,864 空头仓位 323,595 343,029 净仓位 -112,867 -80,165 美国五年期公债期货(100,000美元为1口) 6月20日当周 前一周 多头仓位 487,224 556,451 空头仓位 623,985 609,253 净仓位 -136,761 -52,802 美国10年期公债期货(100,000美元为1口) 6月20日当周 前一周 多头仓位 898,935 830,911 空头仓位 553,763 556,942 净仓位 345,172 273,969 美国15-25年期公债期货(100,000美元为1口) 6月20日当周 前一周 多头仓位 183,458 176,070 空头仓位 121,827 117,261 净仓位 61,631 58,809 美国超长期(25年以上)公债期货(100,000美元为1口) 6月20日当周 前一周 多头仓位 38,145 33,308 空头仓位 141,690 131,263 净仓位 -103,545 -97,955 欧洲美元利率期货(1,000,000美元为1口) 6月20周 前一周 多头仓位 751,379 1,034,586 空头仓位 2,418,865 2,904,796 净仓位 -1,667,486 -1,870,210 美国联邦基金利率期货(1,000,000美元为1口) 6月20周 前一周 多头仓位 279,223 326,953 空头仓位 335,412 294,841 净仓位 -56,189 32,112 (完) (编译 李春喜; 审校 许娜)