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美国债市：10年期公债期货投机客净多仓连续第二周上升--CFTC
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#债券
2017年6月25日 / 上午9点11分 / 1 个月前

美国债市：10年期公债期货投机客净多仓连续第二周上升--CFTC

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透6月23日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据
，投机客持有的美国10年期公债期货净多仓连续第二周上升，因为他们押
注通胀将保持低迷，因此持有期限较长公债更有利可图。
    
    CFTC最新的交易商持仓数据显示，6月20日投机客持有的美国10年期
公债期货净多仓为345,172口。              
        
    一周之前，投机客持有的10年期公债期货净多仓为273,969口。<1CFT
C11>
    
    以下为最新一周的芝加哥期货交易所(CBOT)美债期货和芝加哥商业交
易所(CME)欧洲美元利率期货投机仓位情况表格：    
    
    美国两年期公债期货(200,000美元为1口) 
                    6月20日当周       前一周                   
     多头仓位        210,728        262,864
     空头仓位        323,595        343,029
     净仓位          -112,867        -80,165
 
    美国五年期公债期货(100,000美元为1口)
                    6月20日当周       前一周                   
     多头仓位        487,224        556,451
     空头仓位        623,985        609,253
     净仓位         -136,761        -52,802
 
    美国10年期公债期货(100,000美元为1口)
                    6月20日当周       前一周                   
     多头仓位        898,935        830,911
     空头仓位        553,763        556,942
     净仓位          345,172        273,969
 
    美国15-25年期公债期货(100,000美元为1口)
                    6月20日当周       前一周                   
     多头仓位        183,458        176,070
     空头仓位        121,827        117,261
     净仓位           61,631         58,809
 
    美国超长期(25年以上)公债期货(100,000美元为1口)
                    6月20日当周       前一周                   
     多头仓位         38,145         33,308
     空头仓位        141,690        131,263
     净仓位         -103,545        -97,955
    
    欧洲美元利率期货(1,000,000美元为1口)
                    6月20周       前一周                   
     多头仓位        751,379      1,034,586
     空头仓位      2,418,865      2,904,796
     净仓位       -1,667,486     -1,870,210 
    
    美国联邦基金利率期货(1,000,000美元为1口)
                     6月20周        前一周                   
     多头仓位        279,223        326,953
     空头仓位        335,412        294,841
     净仓位          -56,189         32,112 (完) (编译 李春喜; 审校 许娜)

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