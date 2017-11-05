美国债市：投机客所持10年期公债期货净多仓降至4月以来最低--CFTC

* 投机客持有的五年期美国公债期货净空仓触及纪录高位 * 超常期公债净空仓达到5月以来最高 路透11月3日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，本周稍早投机客持有的美国10年期公债期货净多仓下降至4月以来最低水平。 这扭转了上周的上升，投资者等待美国众议院共和党的税改计划以及美国总统对下任美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席的提名。这两件大事都已在周四揭晓。 CFTC最新数据显示，10月31日止当周，投机客持有的美国10年期公债 期货多仓较空仓多出2,724口，前一周为153,597口。 美国总统特朗普周四宣布，提名美联储理事鲍威尔出任下一届联储主席。 美国众议院共和党人周四公布了耽搁已久的税改议案，以兑现总统特朗普大幅减税的承诺，而特朗普能否取得首个重大立法胜利，还要看国会激烈角逐的结果。 10年期美债净空仓的降幅为2016年11月29日以来最大，当时减少了268,915口。 五年期美债净空仓周二触及纪录高点469,845口，超长期公债净空仓增至104,017口，为5月30日以来最高。 以下为最新一周的芝加哥期货交易所(CBOT)美债期货和芝加哥商业交 易所(CME)欧洲美元利率期货投机仓位情况表格： 美国两年期公债期货(200,000美元为1口) 10月31日当 前一 周 周 多头仓 253,731 249,530 位 空头仓 493,447 545,278 位 净仓位 -239,716 -295,748 美国五年期公债期货(100,000美元为1口) 10月31日当 前一 周 周 多头仓 367,932 420,919 位 空头仓 837,777 806,878 位 净仓位 -469,845 -385,959 美国10年期公债期货(100,000美元为1口) 10月31日当 前一 周 周 多头仓 719,573 870,062 位 空头仓 716,849 716,465 位 净仓位 2,724 153,597 美国15-25年期公债期货(100,000美元为1口) 10月31日当 前一 周 周 多头仓 152,121 178,761 位 空头仓 139,448 140,063 位 净仓位 12,673 38,698 美国超长期(25年以上)公债期货(100,000美元为1口) 10月31日当 前一 周 周 多头仓 48,698 48,118 位 空头仓 152,805 148,729 位 净仓位 -104,107 -100,611 欧洲美元利率期货(1,000,000美元为1口) 10月31日当 前一 周 周 多头仓 904,686 964,362 位 空头仓 3,133,665 3,133,570 位 净仓位 -2,228,979 -2,169,208 美国联邦基金利率期货(1,000,000美元为1口) 10月31日当 前一周 周 多头仓 136,443 125,979 位 空头仓 166,264 160,125 位 净仓位 -29,821 -34,146 (完) (编译 王丽鑫；审校 许娜)