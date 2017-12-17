美国债市：最近一周投机客所持10年期公债期货净多仓增加--CFTC

路透12月15日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数 据，最近一周投机客持有的美国10年期公债期货净多仓增加，当时美国联 邦储备理事会(美联储/FED)尚未公布利率决定，市场预期美联储升息。 CFTC最新数据显示，12月12日止当周，投机客持有的美国10年期公债 期货净多仓为44,741口，前一周为14,345口。 以下为最新一周的芝加哥期货交易所(CBOT)美债期货和芝加哥商业交 易所(CME)欧洲美元利率期货投机仓位情况表格： 美国两年期公债期货(200,000美元为1口) 12月12日当周 前一周 多头仓位 407,705 383,346 空头仓位 578,145 572,474 净仓位 -170,440 -189,128 美国五年期公债期货(100,000美元为1口) 12月12日当周 前一周 多头仓位 563,573 544,010 空头仓位 888,570 915,498 净仓位 -324,997 -371,488 美国10年期公债期货(100,000美元为1口) 12月12日当周 前一周 多头仓位 791,302 725,954 空头仓位 746,561 711,609 净仓位 44,741 14,345 美国15-25年期公债期货(100,000美元为1口) 12月12日当周 前一周 多头仓位 207,452 188,843 空头仓位 106,542 114,301 净仓位 100,910 74,542 美国超长期(25年以上)公债期货(100,000美元为1口) 12月12日当周 前一周 多头仓位 54,091 55,348 空头仓位 160,617 156,940 净仓位 -106,526 -101,592 欧洲美元利率期货(1,000,000美元为1口) 12月12日当周 前一周 多头仓位 976,681 950,915 空头仓位 3,438,917 3,382,060 净仓位 -2,462,236 -2,431,145 美国联邦基金利率期货(1,000,000美元为1口) 12月12日当周 前一周 多头仓位 106,008 90,867 空头仓位 192,788 183,268 净仓位 -86,780 -92,401 (完) (编译 王丽鑫；审校 郑茵)