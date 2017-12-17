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美国债市：最近一周投机客所持10年期公债期货净多仓增加--CFTC
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#债券
December 17, 2017 / 1:34 AM / 3 days ago

美国债市：最近一周投机客所持10年期公债期货净多仓增加--CFTC

2 分钟阅读

    路透12月15日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数
据，最近一周投机客持有的美国10年期公债期货净多仓增加，当时美国联
邦储备理事会(美联储/FED)尚未公布利率决定，市场预期美联储升息。
    
    CFTC最新数据显示，12月12日止当周，投机客持有的美国10年期公债
 期货净多仓为44,741口，前一周为14,345口。
    
    以下为最新一周的芝加哥期货交易所(CBOT)美债期货和芝加哥商业交
 易所(CME)欧洲美元利率期货投机仓位情况表格：
    
    美国两年期公债期货(200,000美元为1口)
           12月12日当周         前一周
 多头仓位        407,705       383,346
 空头仓位        578,145       572,474
 净仓位         -170,440      -189,128
 

    美国五年期公债期货(100,000美元为1口)
           12月12日当周        前一周
 多头仓位        563,573      544,010
 空头仓位        888,570      915,498
 净仓位         -324,997     -371,488
 

    美国10年期公债期货(100,000美元为1口)
           12月12日当周        前一周
 多头仓位        791,302      725,954
 空头仓位        746,561      711,609
 净仓位           44,741       14,345
 

    美国15-25年期公债期货(100,000美元为1口)
           12月12日当周        前一周
 多头仓位        207,452      188,843
 空头仓位        106,542      114,301
 净仓位          100,910       74,542
 

    美国超长期(25年以上)公债期货(100,000美元为1口)
           12月12日当周       前一周
 多头仓位         54,091      55,348
 空头仓位        160,617     156,940
 净仓位         -106,526    -101,592
 
    欧洲美元利率期货(1,000,000美元为1口)
           12月12日当周       前一周
 多头仓位        976,681     950,915
 空头仓位      3,438,917   3,382,060
 净仓位       -2,462,236  -2,431,145
 

    美国联邦基金利率期货(1,000,000美元为1口)
           12月12日当周        前一周
 多头仓位        106,008       90,867
 空头仓位        192,788      183,268
 净仓位          -86,780      -92,401
 
 (完) (编译 王丽鑫；审校 郑茵)

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