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February 4, 2018 / 5:59 AM / 2 days ago

美国债市：最近一周投机客10年期公债期货净空仓创近11个月高位--CFTC

2 分钟阅读

    路透2月2日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据
，本周稍早，投机客持有的美国10年期公债期货净空仓增至近11个月高位
；当时10年期公债收益率(殖利率)正迈向四年高位。
        
    CFTC最新数据显示，1月30日止当周，投机客持有的美国10年期公债
期货净空仓为215,600口。
    
    这是自2017年3月7日止当周的298,514口以来，投机客持有美国10年
期公债期货净空仓的最高水准。
    
    之前一周的净空仓为117,877口。
    
    以下为最新一周的芝加哥期货交易所(CBOT)美债期货和芝加哥商业交
 易所(CME)欧洲美元利率期货投机仓位情况表格：
    
    美国两年期公债期货(200,000美元为1口)        
          1月30日当周   前一周
 多头仓   405,884       415,984
 位                     
 空头仓   734,950       717,070
 位                     
 净仓位   -329,066      -301,086
 
    美国五年期公债期货(100,000美元为1口)    
           1月30日当   前一周
           周          
 多头仓位  631,711     612,262
 空头仓位  1,025,158   1,047,269
 净仓位    -393,447    -435,007
 
    美国10年期公债期货(100,000美元为1口)    
           1月30日当周  前一周
 多头仓位  671,251      680,153
 空头仓位  886,851      798,030
 净仓位    -215,600     -117,877
 
    美国15-25年期公债期货(100,000美元为1口)    
           1月30日当周   前一周
 多头仓位  188,026       204,496
 空头仓位  134,627       148,765
 净仓位    53,399        55,731
 
    美国超长期(25年以上)公债期货(100,000美元为1口)    
           1月30日当   前一周
           周          
 多头仓位  49,120      47,180
 空头仓位  187,171     186,427 
 净仓位    -138,051    -139,247
 
    欧洲美元利率期货(1,000,000美元为1口)    
            1月30日当周  前一周
 多头仓位   792,333      729,675
 空头仓位   3,717,236    3,569,594
 净仓位     -2,924,903   -2,839,919
 
    美国联邦基金利率期货(1,000,000美元为1口)    
             1月30日当周   前一周
 多头仓位    202,361       181,408
 空头仓位    182,566       188,936
 净仓位      19,795        -7,528
 (完) (编译 许娜；审校 汪红英)
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