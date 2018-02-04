美国债市：最近一周投机客10年期公债期货净空仓创近11个月高位--CFTC

路透2月2日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据 ，本周稍早，投机客持有的美国10年期公债期货净空仓增至近11个月高位 ；当时10年期公债收益率(殖利率)正迈向四年高位。 CFTC最新数据显示，1月30日止当周，投机客持有的美国10年期公债 期货净空仓为215,600口。 这是自2017年3月7日止当周的298,514口以来，投机客持有美国10年 期公债期货净空仓的最高水准。 之前一周的净空仓为117,877口。 以下为最新一周的芝加哥期货交易所(CBOT)美债期货和芝加哥商业交 易所(CME)欧洲美元利率期货投机仓位情况表格： 美国两年期公债期货(200,000美元为1口) 1月30日当周 前一周 多头仓 405,884 415,984 位 空头仓 734,950 717,070 位 净仓位 -329,066 -301,086 美国五年期公债期货(100,000美元为1口) 1月30日当 前一周 周 多头仓位 631,711 612,262 空头仓位 1,025,158 1,047,269 净仓位 -393,447 -435,007 美国10年期公债期货(100,000美元为1口) 1月30日当周 前一周 多头仓位 671,251 680,153 空头仓位 886,851 798,030 净仓位 -215,600 -117,877 美国15-25年期公债期货(100,000美元为1口) 1月30日当周 前一周 多头仓位 188,026 204,496 空头仓位 134,627 148,765 净仓位 53,399 55,731 美国超长期(25年以上)公债期货(100,000美元为1口) 1月30日当 前一周 周 多头仓位 49,120 47,180 空头仓位 187,171 186,427 净仓位 -138,051 -139,247 欧洲美元利率期货(1,000,000美元为1口) 1月30日当周 前一周 多头仓位 792,333 729,675 空头仓位 3,717,236 3,569,594 净仓位 -2,924,903 -2,839,919 美国联邦基金利率期货(1,000,000美元为1口) 1月30日当周 前一周 多头仓位 202,361 181,408 空头仓位 182,566 188,936 净仓位 19,795 -7,528 (完) (编译 许娜；审校 汪红英)