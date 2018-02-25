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债券
February 25, 2018 / 5:08 AM / a day ago

美国债市：最近一周投机客欧洲美元利率期货净空仓触及纪录高位--CFTC

2 分钟阅读

    路透2月23日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据
，投机客押注短期利率进一步上升，因美国通胀数据强于预期，强化市场
对美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息可能加快步伐的预期。
        
    CFTC最新数据显示，2月20日止当周，投机客持有的欧洲美元利率期
货净空仓触及纪录高位365万口。
    
    同时投机客所持美国联邦基金利率期货净空仓减少60,514口，至19,2
45口，该利率期货市场规模远小于欧洲美元利率期货市场。
    
    投机客持有的美国10年期公债期货净空仓降至214,480口，为一个月
最低，前一周为296,935口。
    
    美国10年期公债收益率上周五降至2.866%，周三曾触及
四年高点2.957%。
    
    以下为最新一周的芝加哥期货交易所(CBOT)美债期货和芝加哥商业交
 易所(CME)欧洲美元利率期货投机仓位情况表格：
    
    美国两年期公债期货(200,000美元为1口)  
            2月20日当周         前一周
 多头仓位       395,533        411,175
 空头仓位       552,485        545,161
 净仓位        -156,952       -133,986
 
    美国五年期公债期货(100,000美元为1口)    
            2月20日当周        前一周
 多头仓位       636,080       628,595
 空头仓位     1,063,663       981,102
 净仓位        -427,583      -352,507
 
    美国10年期公债期货(100,000美元为1口)  
            2月20日当周        前一周
 多头仓位       681,539       658,659
 空头仓位       896,019       955,594
 净仓位        -214,480      -296,935
    
    美国15-25年期公债期货(100,000美元为1口)  
            2月20日当周        前一周
 多头仓位       174,434       160,245
 空头仓位       157,043       156,396
 净仓位          17,391         3,849
 
    美国超长期(25年以上)公债期货(100,000美元为1口)
            2月20日当周        前一周
 多头仓位        47,382        45,143
 空头仓位       208,420       209,662
 净仓位        -161,038      -164,519
 
    欧洲美元利率期货(1,000,000美元为1口)
            2月20日当周        前一周
 多头仓位       911,935       954,880
 空头仓位     4,562,507     4,359,865
 净仓位      -3,650,572    -3,404,985
 
    美国联邦基金利率期货(1,000,000美元为1口)
            2月20日当周        前一周
 多头仓位       299,285       263,239
 空头仓位       318,530       342,999
 净仓位         -19,245       -79,760
  (完) (编译 王丽鑫；审校 郑茵)
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