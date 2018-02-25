美国债市：最近一周投机客欧洲美元利率期货净空仓触及纪录高位--CFTC

路透2月23日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据 ，投机客押注短期利率进一步上升，因美国通胀数据强于预期，强化市场 对美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息可能加快步伐的预期。 CFTC最新数据显示，2月20日止当周，投机客持有的欧洲美元利率期 货净空仓触及纪录高位365万口。 同时投机客所持美国联邦基金利率期货净空仓减少60,514口，至19,2 45口，该利率期货市场规模远小于欧洲美元利率期货市场。 投机客持有的美国10年期公债期货净空仓降至214,480口，为一个月 最低，前一周为296,935口。 美国10年期公债收益率上周五降至2.866%，周三曾触及 四年高点2.957%。 以下为最新一周的芝加哥期货交易所(CBOT)美债期货和芝加哥商业交 易所(CME)欧洲美元利率期货投机仓位情况表格： 美国两年期公债期货(200,000美元为1口) 2月20日当周 前一周 多头仓位 395,533 411,175 空头仓位 552,485 545,161 净仓位 -156,952 -133,986 美国五年期公债期货(100,000美元为1口) 2月20日当周 前一周 多头仓位 636,080 628,595 空头仓位 1,063,663 981,102 净仓位 -427,583 -352,507 美国10年期公债期货(100,000美元为1口) 2月20日当周 前一周 多头仓位 681,539 658,659 空头仓位 896,019 955,594 净仓位 -214,480 -296,935 美国15-25年期公债期货(100,000美元为1口) 2月20日当周 前一周 多头仓位 174,434 160,245 空头仓位 157,043 156,396 净仓位 17,391 3,849 美国超长期(25年以上)公债期货(100,000美元为1口) 2月20日当周 前一周 多头仓位 47,382 45,143 空头仓位 208,420 209,662 净仓位 -161,038 -164,519 欧洲美元利率期货(1,000,000美元为1口) 2月20日当周 前一周 多头仓位 911,935 954,880 空头仓位 4,562,507 4,359,865 净仓位 -3,650,572 -3,404,985 美国联邦基金利率期货(1,000,000美元为1口) 2月20日当周 前一周 多头仓位 299,285 263,239 空头仓位 318,530 342,999 净仓位 -19,245 -79,760 (完) (编译 王丽鑫；审校 郑茵)