美国债市：投机客所持美国10年期公债期货净空仓升至一年高位--CFTC

路透纽约3月2日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，本周稍早投 机客持有的美国10年期公债期货净空仓升至一年高点，因美国联邦储备理事会(美联储/FED) 主席鲍威尔发表对经济的乐观评价提高市场对央行将加快升息的押注。 CFTC最新数据显示，2月27日止当周，投机客持有的美国10年期公债期货净空仓升至342 ,889口，前一周为214,480口。 鲍威尔周二对众议院金融服务委员会称，自12月以来美国经济已经增强，他相信通胀将 会上升。他的讲话促使市场预期美联储在2018年可能升息四次，比决策者12月预测的次数要 多一次。 交易商的反应是大幅抛售较短期美国公债，推动两年期美债收益率(殖利率) 升至九年高点，令收益率曲线趋平。 2月27日止当周，投机客持有的欧洲美元利率期货净空仓触及纪录高位319万口，反映交 易商认为如果经济在去年减税以及全球经济增强的背景推动下动能上升，美联储可能加快升 息步伐。 与此同时，对加速升息的担忧导致美国股市在周二和周三大跌。 周四鲍威尔在美国参议院金融委员会作证词陈述时称，他认为经济不存在过热迹象。 这让股市松了口气，使得较短期美债的需求有所回升。 以下为最新一周的芝加哥期货交易所(CBOT)美债期货和芝加哥商业交易所(CME)欧洲美 元利率期货投机仓位情况表格： 美国两年期公债期货(200,000美元为1口) 2月27日当周 前一周 多头仓位 314,522 395,533 空头仓位 419,469 552,485 净仓位 -104,947 -156,952 美国五年期公债期货(100,000美元为1口) 2月27日当周 前一周 多头仓位 510,479 636,080 空头仓位 962,356 1,063,663 净仓位 -451,877 -427,583 美国10年期公债期货(100,000美元为1口) 2月27日当周 前一周 多头仓位 542,104 681,539 空头仓位 884,993 896,019 净仓位 -342,889 -214,480 美国15-25年期公债期货(100,000美元为1口) 2月27日当周 前一周 多头仓位 166,546 174,434 空头仓位 139,062 157,043 净仓位 27,484 17,391 美国超长期(25年以上)公债期货(100,000美元为1口) 2月27日当周 前一周 多头仓位 52,516 47,382 空头仓位 211,068 208,420 净仓位 -158,552 -161,038 欧洲美元利率期货(1,000,000美元为1口) 2月27日当周 前一周 多头仓位 961,675 911,935 空头仓位 4,876,025 4,562,507 净仓位 -3,914,350 -3,650,572 美国联邦基金利率期货(1,000,000美元为1口) 2月27日当周 前一周 多头仓位 316,431 299,285 空头仓位 302,022 318,530 净仓位 14,409 -19,245 (完) (编译 王丽鑫；审校 白云)