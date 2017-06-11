全球汇市：最近一周美元净多仓增加--CFTC/路透数据

路透纽约6月9日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，美 元净多仓最近一周增加，此前曾连续下降两周。 截至6月6日当周，美元净多仓从前一周的75.3亿美元升至80亿美元。 “布仓情况反映出投资者和外汇交易员在周四的诸多事件之前寻求避险，”Cambridge Global Payments全球产品和市场策略主管Karl Schamotta称。 在周四英国大选、欧洲央行政策会议以及美国联邦调查局(FBI)前局长科米作证几件大 事之前，外汇交易商本周十分紧张。 CFTC数据显示，欧元净多仓升至2011年5月以来高位。 过去五个月欧元兑美元上涨，受助于美元全线疲软，以及通胀上升可能促使欧洲央行在 2018年初升息的预期。 “我们注意到欧元区投资者信心水平至少为十多年来最高，”Schamotta称。 “欧元区整体而言情况非常乐观。” 英国净空仓增至36,716口，为四周最高。 路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其 兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。 日圆(12,500,000日圆为1口) 6月6日当周 前一周 多头仓位 39,736 43,404 空头仓位 94,763 95,679 净仓位 -55,027 -52,275 欧元(125,000欧元为1口) 6月6日当周 前一周 多头仓位 164,889 176,226 空头仓位 90,880 103,357 净仓位 74,009 72,869 英镑(62,500英镑为1口) 6月6日当周 前一周 多头仓位 40,147 45,574 空头仓位 76,863 75,225 净仓位 -36,716 -29,651 瑞郎(125,000瑞郎为1口) 6月6日当周 前一周 多头仓位 6,752 8,735 空头仓位 23,307 27,247 净仓位 -16,555 -18,512 加元(100,000加元为1口) 6月6日当周 前一周 多头仓位 26,492 23,711 空头仓位 120,993 121,898 净仓位 -94,501 -98,187 澳元(100,000澳元为1口) 6月6日当周 前一周 多头仓位 39,101 43,148 空头仓位 39,215 40,081 净仓位 -114 3,067 墨西哥披索(500,000披索为1口) 6月6日当周 前一周 多头仓位 115,601 112,479 空头仓位 30,780 37,477 净仓位 84,821 75,002 新西兰元(100,000新西兰元为1口) 6月6日当周 前一周 多头仓位 19,348 16,886 空头仓位 21,133 22,425 净仓位 -1,785 -5,539(完) (编译 王丽鑫；审校 艾茂林)