重发-全球汇市：最近一周美元净多仓增加，欧元净多仓减少--CFTC/路透数据

(重发以调整文末表格格式，内容不变) 路透纽约6月23日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，投机客最近一周增持美元净多仓，此前一周则减持美元净多仓至去年8月以来最低。 截至6月20日当周，美元净多仓从前一周的64.8亿美元增至78.2亿美元。此前一周的美元净多仓规模为去年8月第三周以来最低。 上周美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息并发表鹰派声明，这促使投机客再度回购美元。 极具影响力的美国纽约联邦储备银行总裁杜德利周一表示，美国通胀率略低，但随着就业市场持续改善，通胀应会随着薪资一起上升，让美联储能够持续缓步收紧货币政策。 这确认了美联储发出的信号，即近期公布的一系列疲弱数据不太可能让美联储暂停持续升息的计划。 “自上周美国联邦公开市场委员会(FOMC)的政策决定以来，美元在面临沉重压力一个多月后，已开始更明显地反弹，”Forex.com研究部主管James Chen称。 但美元指数年内仍累计下挫4.8%。 CFTC数据还显示，欧元净多仓降至一个月低位44,852口，此前一周为升至六年多高位79,053口。 分析师称，欧元已成为近期美元乐观情绪的牺牲品。 虽然欧元区民间部门经济数据和整体表现仍强劲，但最新制造业部门数据下滑，而且有证据显示企业6月再度降价，这都可能促使欧洲央行推迟削减货币刺激举措。 “这样的情形可能将限制欧元未来的上涨空间，”Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner表示。 路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。 日圆(12,500,000日圆为1口) 6月20日当周 前一周 多头仓位 39,498 34,160 空头仓位 89,457 84,713 净仓位 -49,959 -50,553 欧元(125,000欧元为1口) 6月20日当周 前一周 多头仓位 167,245 164,227 空头仓位 122,393 85,174 净仓位 44,852 79,053 英镑(62,500英镑为1口) 6月20日当周 前一周 多头仓位 50,625 40,552 空头仓位 88,229 79,993 净仓位 -37,604 -39,441 瑞郎(125,000瑞郎为1口) 6月20日当周 前一周 多头仓位 11,275 8,518 空头仓位 14,257 22,978 净仓位 -2,982 -14,460 加元(100,000加元为1口) 6月20日当周 前一周 多头仓位 28,507 26,781 空头仓位 111,388 115,376 净仓位 -82,881 -88,595 澳元(100,000澳元为1口) 6月20日当周 前一周 多头仓位 42,272 33,134 空头仓位 27,239 34,645 净仓位 15,033 -1,511 墨西哥披索(500,000披索为1口) 6月20日当周 前一周 多头仓位 125,659 123,468 空头仓位 76,674 27,654 净仓位 48,985 95,814 新西兰元(100,000新西兰元为1口) 6月20日当周 前一周 多头仓位 38,388 27,261 空头仓位 16,933 25,666 净仓位 21,455 1,595 (完) (编译 许娜；审校 李春喜)