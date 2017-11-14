全球汇市：最近一周投机客的美元净空仓创近四个月低位--CFTC/路透

路透纽约11月13日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC) 周一公布的数据，投机客的美元空仓规模削减至近四个月来最低水准。 11月7日止当周，美元净空仓规模为19.2亿美元。 路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货 币的净仓位来计算。 之前一周美元空仓为33.7亿美元。 涵盖美元兑新西兰元、墨西哥披索、巴西雷亚尔和俄罗斯卢布这几种 货币仓位的广义指标显示，美元净空仓为36.9亿美元，低于 之前一周的56.1亿美元。 “这种情况背后的推动因素是，市场愈发乐观地认为，税改议案将获 得通过，这利好美元，”波士顿Amundi Pioneer Investment Management 汇市策略主管Paresh Upadhyaya表示。 Upadhyaya说，投资者预计美元将因美国企业汇回获利而受益，这也 帮助提振看好美元的人气。 同时，日圆净空仓达到127,848口，创2014年1月来最大。瑞郎净空仓 增至25,110口，为2016年12月来最大。 由于美债收益率攀升，过去几周收益率较低的货币--日圆和瑞郎的空 仓增加。 日圆(12,500,000日圆为1口) 11月7日当周 前一周 多头仓位 54,336 54,585 空头仓位 182,184 173,454 净仓位 -127,848 -118,869 欧元(125,000欧元为1口) 11月7日当周 前一周 多头仓位 181,335 173,670 空头仓位 95,880 101,573 净仓位 85,455 72,097 英镑(62,500英镑为1口) 11月7日当周 前一周 多头仓位 50,403 65,482 空头仓位 59,601 64,237 净仓位 -9,198 1,245 瑞郎(125,000瑞郎为1口) 11月7日当周 前一周 多头仓位 19,568 21,001 空头仓位 44,678 41,672 净仓位 -25,110 -20,671 加元(100,000加元为1口) 11月7日当周 前一周 多头仓位 75,460 84,309 空头仓位 24,571 26,470 净仓位 50,889 57,839 澳元(100,000澳元为1口) 11月7日当周 前一周 多头仓位 75,144 85,422 空头仓位 29,707 33,814 净仓位 45,437 51,608 墨西哥披索(500,000披索为1口) 11月7日当周 前一周 多头仓位 88,731 87,220 空头仓位 31,756 31,974 净仓位 56,975 55,246 新西兰元(100,000新西兰元为1口) 11月7日当周 前一周 多头仓位 18,943 21,763 空头仓位 30,130 27,470 净仓位 -11,187 -5,707 (完) (编译 杜明霞；审校 龚芳)