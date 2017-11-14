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全球汇市：最近一周投机客的美元净空仓创近四个月低位--CFTC/路透
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2017年11月14日 / 凌晨12点55分 / 2 天前

全球汇市：最近一周投机客的美元净空仓创近四个月低位--CFTC/路透

2 分钟阅读

    路透纽约11月13日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)
周一公布的数据，投机客的美元空仓规模削减至近四个月来最低水准。
    
    11月7日止当周，美元净空仓规模为19.2亿美元。
    
    路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元
的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货
币的净仓位来计算。
    
    之前一周美元空仓为33.7亿美元。
    
    涵盖美元兑新西兰元、墨西哥披索、巴西雷亚尔和俄罗斯卢布这几种
货币仓位的广义指标显示，美元净空仓为36.9亿美元，低于
之前一周的56.1亿美元。
    
    “这种情况背后的推动因素是，市场愈发乐观地认为，税改议案将获
得通过，这利好美元，”波士顿Amundi Pioneer Investment Management
汇市策略主管Paresh Upadhyaya表示。
    
    Upadhyaya说，投资者预计美元将因美国企业汇回获利而受益，这也
帮助提振看好美元的人气。
    
    同时，日圆净空仓达到127,848口，创2014年1月来最大。瑞郎净空仓
增至25,110口，为2016年12月来最大。
    
    由于美债收益率攀升，过去几周收益率较低的货币--日圆和瑞郎的空
仓增加。
    
    日圆(12,500,000日圆为1口)
            11月7日当周   前一周
 多头仓位   54,336        54,585
 空头仓位   182,184       173,454
 净仓位     -127,848      -118,869
 
    欧元(125,000欧元为1口)
            11月7日当周   前一周
 多头仓位   181,335       173,670
 空头仓位   95,880        101,573
 净仓位     85,455        72,097
    
    英镑(62,500英镑为1口)    
            11月7日当周    前一周
 多头仓位   50,403         65,482
 空头仓位   59,601         64,237
 净仓位     -9,198         1,245
 
    瑞郎(125,000瑞郎为1口)
            11月7日当周    前一周
 多头仓位   19,568         21,001
 空头仓位   44,678         41,672
 净仓位     -25,110        -20,671
 
    加元(100,000加元为1口)    
             11月7日当周    前一周
 多头仓位    75,460         84,309
 空头仓位    24,571         26,470
 净仓位      50,889         57,839
    
    澳元(100,000澳元为1口)    
              11月7日当周    前一周
 多头仓位     75,144         85,422
 空头仓位     29,707         33,814
 净仓位       45,437         51,608
 
    墨西哥披索(500,000披索为1口)
              11月7日当周    前一周
 多头仓位     88,731         87,220
 空头仓位     31,756         31,974
 净仓位       56,975         55,246
    
    新西兰元(100,000新西兰元为1口)
              11月7日当周     前一周
 多头仓位     18,943          21,763
 空头仓位     30,130          27,470
 净仓位       -11,187         -5,707
    (完) (编译 杜明霞；审校 龚芳)

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