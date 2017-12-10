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全球汇市：最近一周投机客增持美元净空仓至10月底来最高--CFTC/路透
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#亚洲
December 10, 2017 / 5:53 AM / in 2 days

全球汇市：最近一周投机客增持美元净空仓至10月底来最高--CFTC/路透

2 分钟阅读

    路透12月8日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最近一
周投机客的美元净空仓规模提高至42.8亿美元，为连续第21个月保持净空仓。
    
    这是美元净空仓连续第三个月上升，升至10月24日以来最高。
    
    11月28日止当周，美元净空仓规模为39.3亿美元。路透对芝加哥国际货币市场(Interna
tional Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元
这六种主要货币的净仓位来计算。
    
    本周美元上涨，受助于税改提案的乐观预期，且市场普遍预期下周美国联邦储备理事会
(美联储/FED)升息。
    
    不过投机客继续抛售美元，令美元整体持仓水平下降。美元指数过去两周上涨，
但之前三周下跌，因投资者开始怀疑税改对经济的影响。
    
    另一原因可能是其他资产的吸引力上升，包括比特币等加密数字货币。对替代货币的需
求推动比特币本周升破16,000美元。
    
    “这是有关其他交易媒介将如何影响美元波动，”Tempus外汇分析师Juan Perez称。“
有关新媒介怎样工作，适应得怎么样，存在很大的不确定性。”
            
    日圆(12,500,000日圆为1口)       
            12月5日当周      前一周
 多头仓位          34,766    39,793
 空头仓位         149,033   150,433
 净仓位          -114,267  -110,640
 
    欧元(125,000欧元为1口)   
            12月5日当周     前一周
 多头仓位         205,400  205,160
 空头仓位         112,294  115,479
 净仓位            93,106   89,681
 
    
    英镑(62,500英镑为1口)   
            12月5日当周     前一周
 多头仓位          89,270   66,549
 空头仓位          82,864   61,976
 净仓位             6,406    4,573
 
    
    瑞郎(125,000瑞郎为1口)   
            12月5日当周     前一周
 多头仓位          17,891   17,581
 空头仓位          47,458   47,765
 净仓位           -29,567  -30,184
 
    
    加元(100,000加元为1口)   
            12月5日当周     前一周
 多头仓位          66,467   67,882
 空头仓位          24,001   22,224
 净仓位            42,466   45,658
 
    
    澳元(100,000澳元为1口)
            12月5日当周     前一周
 多头仓位          83,634   78,202
 空头仓位          43,306   39,320
 净仓位            40,328   38,882
 
    
    墨西哥披索(500,000披索为1口)   
            12月5日当周     前一周
 多头仓位         121,003  112,966
 空头仓位          24,480   23,400
 净仓位            96,523   89,566
 
    
    新西兰元(100,000新西兰元为1口)
            12月5日当周     前一周
 多头仓位          24,228   23,960
 空头仓位          37,121   37,982
 净仓位           -12,893  -14,022
 (完) (编译 王丽鑫; 审校 艾茂林)

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