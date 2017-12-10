全球汇市：最近一周投机客增持美元净空仓至10月底来最高--CFTC/路透

路透12月8日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最近一 周投机客的美元净空仓规模提高至42.8亿美元，为连续第21个月保持净空仓。 这是美元净空仓连续第三个月上升，升至10月24日以来最高。 11月28日止当周，美元净空仓规模为39.3亿美元。路透对芝加哥国际货币市场(Interna tional Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元 这六种主要货币的净仓位来计算。 本周美元上涨，受助于税改提案的乐观预期，且市场普遍预期下周美国联邦储备理事会 (美联储/FED)升息。 不过投机客继续抛售美元，令美元整体持仓水平下降。美元指数过去两周上涨， 但之前三周下跌，因投资者开始怀疑税改对经济的影响。 另一原因可能是其他资产的吸引力上升，包括比特币等加密数字货币。对替代货币的需 求推动比特币本周升破16,000美元。 “这是有关其他交易媒介将如何影响美元波动，”Tempus外汇分析师Juan Perez称。“ 有关新媒介怎样工作，适应得怎么样，存在很大的不确定性。” 日圆(12,500,000日圆为1口) 12月5日当周 前一周 多头仓位 34,766 39,793 空头仓位 149,033 150,433 净仓位 -114,267 -110,640 欧元(125,000欧元为1口) 12月5日当周 前一周 多头仓位 205,400 205,160 空头仓位 112,294 115,479 净仓位 93,106 89,681 英镑(62,500英镑为1口) 12月5日当周 前一周 多头仓位 89,270 66,549 空头仓位 82,864 61,976 净仓位 6,406 4,573 瑞郎(125,000瑞郎为1口) 12月5日当周 前一周 多头仓位 17,891 17,581 空头仓位 47,458 47,765 净仓位 -29,567 -30,184 加元(100,000加元为1口) 12月5日当周 前一周 多头仓位 66,467 67,882 空头仓位 24,001 22,224 净仓位 42,466 45,658 澳元(100,000澳元为1口) 12月5日当周 前一周 多头仓位 83,634 78,202 空头仓位 43,306 39,320 净仓位 40,328 38,882 墨西哥披索(500,000披索为1口) 12月5日当周 前一周 多头仓位 121,003 112,966 空头仓位 24,480 23,400 净仓位 96,523 89,566 新西兰元(100,000新西兰元为1口) 12月5日当周 前一周 多头仓位 24,228 23,960 空头仓位 37,121 37,982 净仓位 -12,893 -14,022 (完) (编译 王丽鑫; 审校 艾茂林)