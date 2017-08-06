全球汇市：投机客美元净空仓升至2016年中以来最高--CFTC/路透

路透8月4日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公 布的数据，本周投机客增持对美元的净空仓至2016年5月中旬以来最高， 因华盛顿政治形势紧张，而且对美国联邦储备理事会(美联储/FED)加速升 息的预期减弱。 CFTC数据显示，截至8月1日当周，美元净空仓升至53.2亿美元。前 一周为净空仓39.2亿美元。 投机客已连续三周持有美元净空仓。 “美元从升值期转向了贬值期，”伦敦Millennium Global Investme nts联席组合投资主管Richard Benson称。 “贬值空间相当大，因为美元兑多数货币估值仍然过高，”Benson称 ，并表示投资者很难坚持持有美元。 涵盖美元兑新西兰元、墨西哥披索、巴西雷亚尔和俄罗斯卢布这几 种货币的广义美元净仓位指标显示，美元净空仓为110.9亿美元，为2013 年1月以来最高，前一周为95.5亿美元。。 美元指数今年以来跌近9%，或将录得14年以来最差年度表现。 BK Asset Management外汇策略常务董事Kathy Lien称，周五公布的 美国7月非农就业报告强劲，支撑美元；但美元兑日圆涨势并不出色，说 明投资者不认为美国肯定会再次升息。 投机客对加元和墨西哥披索的净多仓上升。加元净多仓升至2013年1 月以来最高，墨西哥披索净多仓则触及2013年5月以来最高水平。 加元5月以来飙升约10%，因美元疲软，且加拿大经济数据强劲，促使 加拿大央行上个月升息。 路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货 币的净仓位来计算。 日圆(12,500,000日圆为1口) 8月1日当周 前一周 多头仓 36,445 28,018 位 空头仓 148,641 149,507 位 净仓位 -112,196 -121,489 欧元(125,000欧元为1口) 8月1日当周 前一周 多头仓 191,477 197,656 位 空头仓 108,840 106,814 位 净仓位 82,637 90,842 英镑(62,500英镑为1口) 8月1日当周 前一周 多头仓 58,857 52,152 位 空头仓 88,309 78,349 位 净仓位 -29,452 -26,197 瑞郎(125,000瑞郎为1口) 8月1日当周 前一周 多头仓 13,536 14,893 位 空头仓 12,096 16,443 位 净仓位 1,440 -1,550 加元(100,000加元为1口) 8月1日当周 前一周 多头仓 82,885 70,385 位 空头仓 42,247 43,772 位 净仓位 40,638 26,613 澳元(100,000澳元为1口) 8月1日当周 前一周 多头仓 85,280 80,799 位 空头仓 24,567 24,425 位 净仓位 60,713 56,374 墨西哥披索(500,000披索为1口) 8月1日当周 前一周 多头仓 130,186 130,075 位 空头仓 16,637 17,185 位 净仓位 113,549 112,890 新西兰元(100,000新西兰元为1口) 8月1日当周 前一周 多头仓 41,531 41,221 位 空头仓 6,593 6,416 位 净仓位 34,938 34,805 (完) (编译 王丽鑫；审校 徐文焰)