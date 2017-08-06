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7 天前
全球汇市：投机客美元净空仓升至2016年中以来最高--CFTC/路透
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2017年8月6日 / 凌晨3点50分 / 7 天前

全球汇市：投机客美元净空仓升至2016年中以来最高--CFTC/路透

路透新闻部

3 分钟阅读

    路透8月4日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公
布的数据，本周投机客增持对美元的净空仓至2016年5月中旬以来最高，
因华盛顿政治形势紧张，而且对美国联邦储备理事会(美联储/FED)加速升
息的预期减弱。
     
     CFTC数据显示，截至8月1日当周，美元净空仓升至53.2亿美元。前
一周为净空仓39.2亿美元。
    
    投机客已连续三周持有美元净空仓。
    
    “美元从升值期转向了贬值期，”伦敦Millennium Global Investme
nts联席组合投资主管Richard Benson称。
    
    “贬值空间相当大，因为美元兑多数货币估值仍然过高，”Benson称
，并表示投资者很难坚持持有美元。
    
     涵盖美元兑新西兰元、墨西哥披索、巴西雷亚尔和俄罗斯卢布这几
种货币的广义美元净仓位指标显示，美元净空仓为110.9亿美元，为2013
年1月以来最高，前一周为95.5亿美元。。     
    
    美元指数今年以来跌近9%，或将录得14年以来最差年度表现。
    
    BK Asset Management外汇策略常务董事Kathy Lien称，周五公布的
美国7月非农就业报告强劲，支撑美元；但美元兑日圆涨势并不出色，说
明投资者不认为美国肯定会再次升息。
    
     投机客对加元和墨西哥披索的净多仓上升。加元净多仓升至2013年1
月以来最高，墨西哥披索净多仓则触及2013年5月以来最高水平。
    
    加元5月以来飙升约10%，因美元疲软，且加拿大经济数据强劲，促使
加拿大央行上个月升息。
     
     路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元
的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货
币的净仓位来计算。
    日圆(12,500,000日圆为1口)                
          8月1日当周        前一周
 多头仓       36,445        28,018
 位                   
 空头仓      148,641       149,507
 位                   
 净仓位     -112,196      -121,489
 
    欧元(125,000欧元为1口)      
          8月1日当周       前一周
 多头仓      191,477      197,656
 位                   
 空头仓      108,840      106,814
 位                   
 净仓位       82,637       90,842
 
    英镑(62,500英镑为1口)    
          8月1日当周       前一周
 多头仓       58,857       52,152
 位                   
 空头仓       88,309       78,349
 位                   
 净仓位      -29,452      -26,197
 
    瑞郎(125,000瑞郎为1口)  
          8月1日当周      前一周
 多头仓       13,536      14,893
 位                   
 空头仓       12,096      16,443
 位                   
 净仓位        1,440      -1,550
 
    加元(100,000加元为1口)
          8月1日当周      前一周
 多头仓       82,885      70,385
 位                   
 空头仓       42,247      43,772
 位                   
 净仓位       40,638      26,613
 
    澳元(100,000澳元为1口)
          8月1日当周     前一周
 多头仓       85,280     80,799
 位                   
 空头仓       24,567     24,425
 位                   
 净仓位       60,713     56,374
 
    墨西哥披索(500,000披索为1口)
          8月1日当周      前一周
 多头仓      130,186     130,075
 位                   
 空头仓       16,637      17,185
 位                   
 净仓位      113,549     112,890
 
    新西兰元(100,000新西兰元为1口)
          8月1日当周      前一周
 多头仓       41,531      41,221
 位                   
 空头仓        6,593       6,416
 位                   
 净仓位       34,938      34,805
 (完) (编译 王丽鑫；审校 徐文焰)

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